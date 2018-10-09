慶祝長灘島開島 AirAsia前往長灘八折起

慶祝長灘島開島AirAsia前往長灘八折起。圖：業者提供

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亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(8)宣布，因應10月26日長灘島重新開島，推出從台北/高雄經馬尼拉轉至長灘島航線8折起，出發日期自2018年11月6日起至2019年3月21日止，特價期間只到10月21日止，消費者只要進AirAsia官網輸入優惠代碼LOVEMPH，即可享8折優惠。

在台灣人心中超夯的度假觀光勝地長灘島，去年吸引超過200萬名國內外旅客前往觀光，今年4月26日菲律賓政府下令封島，重新整頓因為過度開發以及觀光所帶來的環境汙染，經過長達6個月的封島整頓之後，將於10月26日重新開放，屆時將會對遊客人數設限，以保持長灘島的環境風光。

AirAsia為慶祝長灘島重新開島，祭出即日起至10月21日的優惠活動，無論是從台北或是高雄經由馬尼拉前往長灘島卡提克蘭機場(代號MPH)；或是卡利波國際機場(代號KLO)都有8折優惠，單程未稅價格為新台幣2,696元，全新航線台北-克拉克也同步特價中。

AirAsia也攜手亞洲最大旅遊體驗平台KKday、全球最佳飯店比價網站HotelsCombined合作，找來知名Youtuber HowHow 、RJ廉傑克曼；知名部落客BringYou，一同將長灘島的美麗推薦給大家，同時也設置長灘島重新開島活動網頁，透過網頁不但可以進一步了解長灘島攻略、購買優惠機票與行程之外，10月中預計將會推出贈票活動，有機會可以免費獲得台北-馬尼拉-長灘島來回機票！詳情請隨時留意活動網頁訊息。

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