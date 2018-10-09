新北》在地服務16年！汐止環河里長黃世和換妻子接棒

2018年10月09日 07:11 中時 宋原彰

汐止區環河里長參選人杜璧娟平時就會關心里內弱勢族群，還會自掏腰包幫忙他們渡過難關。(宋原彰攝)

汐止區環河里長黃世和在地方服務16年，今年底改由老婆杜璧娟參選里長，他說希望里長變成女性，能將服務層面擴大，處理里民的家庭糾紛、感情問題等，不過里內事務仍會全力協助，強調「一人當選、兩人服務」。里民也大讚夫妻兩人感情相當好，「像是有兩位里長為我們服務。」

環河里長黃世和先前做過市民代表8年，後來就任2屆里長，地方服務超過16年，今年選擇由妻子杜璧娟替他參選，他說里長改由女性來做，「一些比較需要細心、溫柔的工作，我比較不適合，老婆比我厲害多了。」里內的家庭糾紛、里民的感情問題，都會找他妻子幫忙協調，夫妻倆處理不同的領域。

夫妻倆結婚12年，杜璧娟這些年全心幫忙丈夫服務里民，這次換她參選，坦言難免緊張，但仍希望將服務層面擴大、貫徹丈夫的服務理念。黃世和說里內事務他仍會全力配合，確實將自己的從政經驗傳承給妻子，強調「一人當選、兩人服務」。

杜璧娟說，這些年夫妻倆的手機是24小不關機，半夜里民發訊息表示需要協助，夫妻倆二話不說就會趕至現場；未來希望將通訊軟體的群組規模擴大，讓里民能第一時間透過網路反應需求，好讓他們能即時處理；因為里內位在工業區內，不少工廠恐成為治安死角，因此她希望將巡守隊的規模擴大，加強巡邏。

此外，夫妻倆平時也會主動關懷里內的弱勢族群，不但定期登門拜訪中低收入戶家庭，遇到繳不出房租的里民，還會自掏腰包、籌錢幫忙付房租；也會主動關心獨居老人，幫忙籌醫藥費等。許多里民看到里長夫婦都好生羨慕，大讚他們感情超好，服務里民也是夫唱婦隨，「真的是一人當選，讓我們賺到兩個里長。」

(中時 )