秋天最佳旅遊 越捷70萬張0元起機票陪你大玩特玩

越捷航空提供限時3日超過70萬張0元起促銷機票。（圖：越捷提供）

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秋天迎來為最適合旅遊的季節，越捷於10月10日至10月12日推出70萬張零元起機票 ，今年尚未出遊又遲遲無法下手購票的民眾，不用剁手花大錢，便能輕鬆享受越南的異國風情！

所有促銷機票皆適用於所有國際航線，包括台灣台北/台中/台南/高雄、日本東京/大阪、韓國首爾/釜山/大邱、香港、新加坡、泰國曼谷/普吉島/清邁、馬來西亞吉隆坡、緬甸仰光及柬埔寨暹粒，使用日期自2018年11月1日至2019年6月30日。另外，飛往泰國國內航班使用期限則為2018年11月1日至2019年3月30日。

此外，部分國際航線的優惠票券使用期限分別如下，越南河內－台灣台中為2018年11月1日至2019年3月30日；越南河內－日本大阪為2018年11月8日至2019年3月30日；越南胡志明市－日本大阪為2018年12月14日至2019年3月30日；越南河內－日本東京（成田）為2019年1月11日至3月30日；越南富國島－韓國首爾為2018年12月22日至3月30日。

越捷航空促銷機票開放於每日下午1至3時（台灣時間），每日下午1至3時（台灣時間）於越捷官網www.vietjetair.com，或行動裝置https://m.vietjetair.com、臉書專頁www.facebook.com/VietJetTaiwan，點選「訂票」訂購。票價可透過 MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯及各地金融信用卡輕鬆支付。

致力於成為「消費型航空（Consumer Airline）」，越捷除了拓展新航線外，持續添購全新飛機、投資現代科技，並以最優惠的價格提供最高品質的空中服務和附加產品。此外，越捷航空於各大節慶及國定假日期間，推出各式促銷機票和有趣的娛樂活動，同時提供美味的機上餐點、舒適的座位與空間、親切的空服員，讓旅客擁有美好的飛行體驗，滿足乘客的旅行需求，成功吸引消費者目光，獲得超過百萬旅客青睞。

(工商 )

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