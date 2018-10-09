華信航空推專案 澎湖金門買來回機票送五星級飯店住宿

華信航空「金」「澎」湃秋季專案，買來回機票送五星級飯店住宿。（圖：華信提供）

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國內輕旅遊2天1夜正盛行，華信航空配合秋天海鮮季來臨，特別與業者合作推出「金澎湃¬--買機票送五星級飯店」秋季專案，凡於今年10月31日前購買華信航空金門、澎湖來回機票，就可免費入住五星級酒店。兩人同行、2天1夜每人只要新台幣3,168元起，無論到澎湖或金門，都可在螃蟹肥美季節大啖海鮮。

華信航空目前每日由台灣往返澎湖共12班，包括台北出發4班、台中3班及高雄5班；每日由台灣往返金門共10班，包括台北出發6班、台中4班，航班密集、相當便利。華信航空金澎湃秋季專案，只要購買來回機票新台幣3,168元起，就送當地最有名的五星級飯店住宿，旅客可輕鬆選擇入住金門金湖大飯店、澎湖福朋喜來登酒店或澎澄飯店。在秋季涼爽季節，最適合全家出遊，享受悠閒頂級的離島之旅。

華信航空金澎湃秋季特惠專案，除機票搭配頂級住宿饗宴外，金門的特色戰地史跡、人文風貌、古蹟建築及自然生態等，都非常值得細細品味，旅客在享受秋季美食之時，亦可盡覽金門獨特的戰地風情。金門金湖飯店緊鄰小太湖，是金門首座國際級觀光酒店，共有免稅購物商場與旅館兩大建築體，是金門旅遊購物最佳選擇。

澎湖以美麗海灘聞名中外，近年除獲選『寂寞星球』擠身全球十大秘密島嶼外，更榮獲「世界美麗海灣協會」名列『世界最美麗海灣』之一，2018世界最美麗海灣年會於今年9月28日在澎湖盛大登場。

澎湖福朋喜來登酒店正對港邊，面港景觀房設有2坪以上超大獨立觀海陽台，此外還有SPA芳療、戶外無邊際游泳池，充滿悠閒與豐富多元遊憩享受。於今年剛開幕的澎澄飯店，擁有室內極限運動星探索，隔壁連通昇恆昌免稅商場，來渡假還可以順道血拼及玩攀岩運動，非常放鬆舒壓。

(工商 )

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