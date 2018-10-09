「乾隆」霍建華8大渣男劣行曝光

2018年10月09日 03:40 中時 洪秀瑛

乾隆八大劣行。（愛奇藝台灣站提供）

周迅。（愛奇藝台灣站提供）

兩人劇中爭執。（愛奇藝台灣站提供）

對手戲。（愛奇藝台灣站提供）

周迅在《如懿傳》飾演如懿。（愛奇藝台灣站提供）

周迅、霍建華主演的清宮輓歌《如懿傳》，回顧如懿、乾隆一路走來，由年少情意舉案齊眉，卻避不了後宮算計漩渦，蜂擁而至的流言與猜忌，擊垮2人之間信任。「如懿」面對永無止盡的後宮爭鬥與乾隆中年後的種種負面行為也幾近忍無可忍，周迅在微博寫下「斷。捨。離。」3字，點出如懿現在心境。

周迅提到如懿心路歷程：「她是一件一件累積到一個地方，她是終於不想再忍了。」她希望觀眾看到宮鬥有多殘酷，而不是去學習。在劇中讓觀眾恨得牙癢癢的大BOSS炩妃（李純飾）也提到對如懿的看法：「她不適合在古代生活，她是一個現代女性思維，自主、堅強，不需要依靠任何人。」

權高如帝后，也必須面對婚姻的困境與人性的困境，周迅感性表示：「我覺得故事講的是心無執念，她的命運已經是在那了，但是她在她原定的命運裡面，她選擇以善，以善為和。」透過特殊聲線一路演繹純真少女、位極皇后及情傷心死。「乾隆」霍建華也對2人劇中關係感到讚嘆：「挺少影視劇可以把2人關係寫到這麼的緊密、這麼的跌宕起伏。」

《如懿傳》海外流量突破123億、愛奇藝台灣站2490萬，該視頻並整理出乾隆對如懿各種「渣行」，包括關冷宮3年、對貼身宮女惢心用刑以維護帝后聲譽、聽信欽天監與民間傳說懷疑如懿剋夫剋子、要如懿幫追寒香見、暴怒呼如懿巴掌、怒拔如懿撫養皇子權、12阿哥遭挾持受驚還怪兒子軟弱、猜疑如懿與凌雲徹有私情等8大「罪狀」，該劇預計15日播出完結篇。

(中時 )