10月9日三大報頭版要聞

2018年10月09日 07:13 中時電子報 綜合報導

@中國時報

在賴揆上周五喊出「觀塘過關換深澳停建」下，流會不到一周的環保署環評大會昨再度審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，在環評委員比上次多一位出席，達到10位法定開會門檻下，會議只討論40分鐘就進入表決，結果在7位官派環評委員全數投票贊成、2票棄權而「審查通過」，觀塘案強勢翻案成功!

面對機車事故頻生，一年死傷超過30萬，機車考照將有大變革。交通部長吳宏謀昨日表示，機車考照要增加情境考題，將從5題倍增至10題，考前道路交通安全講習也將延長，由目前的90分鐘延長至120分，預計11月1日上路。另針對易超速地點也將實施區間速率執法，預計針對住宅、學校周邊巷道等，實施限速30公里。

大陸人行搶在十一長假收假前降準，但市場「完全」不買單，昨長假後首個交易日，兩岸三地股市哀鴻遍野，滬深300指數暴跌4.3％，深圳A股、上證指數也分別以4.05％、3.72％收跌，香港恆生跌幅也在1.39％；至於台股，在外資竄逃大賣台股下，盤中跌幅逾百點，差點失守1萬400點整數關卡，終場下跌61.19點，以1萬455.93點作收。

《屠殺》作者葛特曼指控台北市長柯文哲疑涉器官活摘爭議，更公開直言柯是「騙子」（Liar) ，引發軒然大波，葛特曼昨離台前雖自清「只說柯是中間人，而非仲介」，不過，柯堅持提告到底，更霸氣表示，他逃不了的！他不回來應訊，就跨海告他，看他逃去哪！

@旺報

大陸為美國打台灣牌畫出紅線！大陸國務委員兼外長王毅昨在北京會見美國務卿蓬佩奧時，拋出台灣牌「三停止一約束」，他要求美方停止與台灣官方往來和軍事聯繫、停止向台灣出售武器，及停止干涉與大陸建交的國家，切實約束台獨發展，立即停止錯誤言行。大陸外事委辦公室主任、政治局委員楊潔篪則表明，兩國必須擴大政治合作。蓬佩奧則強調，美方無意圍堵大陸，也無全面遏制大陸的政策。

由紀政及獨派領袖發起的東京奧運正名台灣公投案，中選會8日公布第二階段連署書的查對結果，合格連署數達42萬9395份，已超過成案的連署門檻28萬1745份，中選會預計9日召開委員會宣布正式成案，也將為已走向對抗的兩岸關係投下震撼彈。

剛結束的大陸十一黃金周假期裡，福州市多納思維教育諮詢有限公司董事長蔡佩紜隨身帶著，才剛領到手的台灣居民居住證，從福州到廈門再至南寧走親訪友，一路順暢又便利。已在網路上購買動車票的蔡佩紜，用台灣居民居住證一刷，就順利通關了；相較之前的出遊經驗，她必須到火車站的售票窗口排隊取票。

對兩岸官方交流僵局，陸委會要求各大陸官員團來台，需依層級承諾私下會面陳明通或陸委會其他官員，以致許多大陸團想方設法「躲」陳明通。對此，陳明通昨日在立法院表示，希望對方大大方方來，「不需要出奇招躲我，我也沒長得那麼難看啦！」

@工商時報

美股連2日重挫、陸股補跌，台股昨（8）日由台積電領跌，盤中一度摜殺至10,403點重挫114點；政策護盤急急如律令，勞動基金盤中緊急撥款420億元代操資金，官股券商也買超26億元，連5日買超132億元，國家隊展開救市行動，宣示捍衛台股免於破底危機的企圖心強烈。

中美貿易戰情勢惡化及多個主要出口國貨幣崩盤後，中國大陸外貿已如臨深淵。繼9月中下旬提高397項產品的出口退稅，及對跨境電商試驗採取部份免稅政策後，中國國務院總理李克強昨（8）日在主持國務院常務會議，會議決定再擴大現行貨物出口退稅率的適用範圍，並對信用評級高的出口企業簡化退稅程序，11月1日起生效。

金管會主委顧立雄8日指出，台股10,500點是重要心理關卡，之前曾來回測試多次，8日收盤雖跌破此點數，但信心並未潰散。他強調，本周將是「重點觀察期」，若再出現「信心潰散式的崩跌」，將會呼籲上市櫃公司執行庫藏股，並鼓勵相關單位資金進場以穩定市場。

財政部昨（8）日公布進出口統計，受惠於蘋果產品熱銷，9月出口上衝到296.2億美元，為歷年單月次高，僅次於今年3月的299.9億美元，出口值年增率達2.6％也優於預期，連23紅達標，惟第三季出口卻低於主計總處的預測。

(中時電子報)