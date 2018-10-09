金門》復興沙美商圈 期待停止空轉

2018年10月09日 07:10 中時 李金生

洋溢建築之美的沙美街屋，已少有人流連欣賞。（李金生攝）

居民在蔣故總統經國當年品嘗扁食的舊址，寫下整建沙美老街的心聲。（李金生攝）

角逐金沙鎮長的4人，都喊出復興沙美的聲音，也各有一套瑰麗的規畫，讓鄉親有許多的期待，能否付諸實現，11月24日將是一個轉機。

早在陳水在縣長主政時，就看到沙美的沒落，18年前當他揮舞平衡東、西半島發展大旗，主持文化園區動土儀式，用力鏟起第1堆黃土時，曾帶給鄉親美麗憧憬和希望，但其後歷經李炷烽、李沃士和陳福海縣長，往日榮景愈來愈遠，冷清街道連舊地重遊的老兵，也唏噓不已。

金沙鎮轄內遍布古蹟、景點，10多年來縣府努力將它們串連成觀光帶，期待觀光客填補流失的人口，創造更多的消費商機。但整體經濟表現卻每下愈況，缺乏一個交通便捷，臨近性條件佳，可以抓住食、宿消費群的「商圈」是一大主因。

如今，振興「沙美商圈」成為選戰主軸，不但角逐鎮長4人主張大同小異，包括競選縣長的陳福海、楊鎮浯等人，對讓沙美老街活起來，也都有一些構想和方向。

但鄉親關心的是，它們會不會只是選戰的「文宣」，就像當年選舉時總會被提出來，選後就沈下去，而被譏為「選舉浮橋」的金門大橋一樣，淪為「選舉商圈」。

沙美要回到從前，需要完整的規畫和配套，縣長和鎮長激烈競爭中，誰能脫穎而出，勢必決定未來4年是否繼續空轉？或做出一番成績來。

(中時 )