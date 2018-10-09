MLB》太空人升空！印地安人自爆慘遭橫掃

太空人史普林格(中)單場雙響炮，助隊淘汰印地安人。（美聯社）

友善列印
中時電子報

衛冕軍太空人贏得好快啊！美聯另一頭紅襪與洋基還在拉鋸，太空人9日凌晨就已經3連勝收拾美中霸主印地安人，晉級美聯冠軍賽。印地安人主場背水一戰，前6局一度領先，卻因失誤連連被太空人以11-3痛宰。

印地安人3局下以犧牲打先馳得點，5局上被太空人「春天哥」史普林格(George Springer)陽春炮追平。5局下印隊林鐸(Francisco Lindor)又開轟，主場觀眾與林鐸十分振奮，但他們還不知道慘劇很快就要降臨。

7局上，印隊中繼投手包爾(Trevor Bauer)搞砸了一切，他牽制一壘跑者失誤，被上到二壘，「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)以內野滾地打回追平分。後來太空人再敲內滾，包爾傳二壘傳歪了，雙殺失敗加上四壞保送，太空人攻佔了滿壘！

包爾在例行賽是先發投手，印地安人相信他還能投，直到太空人岡札勒斯(Marwin Gonzalez)一支2分打點二壘打，他們才絕望地換下包爾。7局打完，太空人以4-2預備關門了。

不料慘劇更在後頭，8局上，阿土伯安打上二壘，印隊投手艾倫(Cody Allen)故意四壞形成一二壘有人，想要賭雙殺。不料艾倫自己暴投，被跑者溜到二三壘，此時他只好再次故意四壞形成滿壘！然而他們期待的雙殺始終沒有出現，太空人單局灌進6分，結束了印地安人今年的球季。

印地安人前年打進世界大賽，與小熊苦鬥7場落敗；去年在系列賽5場大戰敗給洋基，今年則是被太空人橫掃出局，可謂一年不如一年。總教練法蘭柯納(Terry Francona)賽後仍念念不忘包爾那記雙殺失敗，除了打擊不振，全隊單場3次失誤，印地安人想不輸球都難。

(中時電子報)

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