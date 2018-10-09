新北》觀塘換深澳真能救蘇選情？網友三點神分析

2018年10月09日 07:43 中時電子報 陳弘美 /整理報導

在行政院長賴清德的一聲令下，觀塘換深澳，說過就過，讓人見識賴揆的鐵漢作風。外界解讀賴清德此舉是要救民進黨在新北市的選情，為蘇貞昌解圍。但是蘇貞昌的選情救會因此而有所上揚？網友三點分析認為賴揆此舉不會對選情有所幫助，只會讓人看清民進黨「自己執政大轉彎，讓人感覺非常噁心」。

有網友在批踢踢發文表示，新北市選戰可以分為兩個階段：第一期為「大台北獨佔目光時期」，這個時期為柯綠分手，深藍、深綠、中立及年輕人三方混戰，媒體不太想關心台北以外的狀況；而選戰進入九月為第二期，這時台北高雄都火燒時期。國民黨高雄市長韓國瑜的非典型打法，讓民進黨的陳其邁措手不及，媒體跟藍綠政論開始關心高雄選情，台北雖然大勢底定，但有器官案跟姚文智不斷炒熱，蘇貞昌在第一期就已經很慘了，現在第二期只會更慘，且在這階段剛好發生蘇貞昌拍打陳情里長事件，讓蘇貞昌本就不樂觀的選情雪上加霜。

但賴清德此時出手，用觀塘換深澳就會因而拉抬蘇貞昌選情？該網友認為目前看不到蘇貞昌民調有回升的趨勢，更有三種人不會因為「觀塘換深澳」就轉投蘇貞昌。

1.想保育大潭藻礁，反對觀塘天然氣接收站的人。大潭藻礁生態豐富，目前在這發現柴山多杯孔珊瑚、紅肉丫髻鮫這些極為稀有的物種，當然反對觀塘的人，有支持核能發電的；也有反核反火、支持用愛發電的。

2.不相信深澳電廠不用蓋的人。民進黨欺騙選民不是第一次，而且賴清德是說若觀塘案通過環評、供電充足，將評估停建深澳電廠，看懂了嗎？觀塘案環評「一定」要過，過了再評估深澳要不要蓋，這很像選前開的空頭支票。

3.看到總統蔡英文和桃園市長鄭文燦大轉彎，感覺噁心的人。2014、2016拿保護大潭藻礁攻擊國民黨，自己執政大轉彎，讓人感覺非常噁心。

蘇貞昌民調最高的時候應該是打文大宿舍，但這張牌用了以後就沒牌可用，再打什麼鄭南榕真的一點用都沒有。此時，政院拋出觀塘換深澳也不會有拉抬的作用，因為這只是選舉的空頭支票罷了。再者，顯現民進黨自己執政大轉彎，更令人感覺非常噁心。

(中時電子報)