選情拉警報！高雄救不下來 民進黨將天搖地動？

圖為2016年總統當選人蔡英文進行謝票之旅，與大批支持者握手致意。(中時資料照)

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中時電子報
謝雅柔／綜合報導

環保署環評大會昨再度審查「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」，會議只討論40分鐘就進入表決，表決結果共7人贊成通過，2張空白票、1人未投，強勢通過。有評論指出，民進黨在這次選舉出現南北都吃緊大危機，一連做了許多錯誤決策的當權派、新潮流系岌岌可危，如果高雄救不下來，勢將出現骨牌效應影響到民進黨政權。

蔡政府原先規畫在新北市瑞芳區深澳建燃煤電廠被強力抗議，遭拖累的民進黨新北市長候選人蘇貞昌民調始終落後一大截。據中評社評論指出，行政院不理會環保團體抗爭強硬推動觀塘案，就是為了「觀塘換深澳」，放棄燃煤電廠救選情。這樣的作法恐又激怒桃園選民，挖東牆補西牆的做法反映了綠營的危急。

中評社分析指出，現在可以確定民進黨有些派系將受重傷甚至形同被消滅，如謝長廷領導的謝系因謝長廷多次被指助日代表，加上台北市長候選人姚文智票數若太難看，選後一併被算總帳。此外還有蘇貞昌的蘇系，蘇貞昌放棄很想參選新北市長的子弟兵吳秉叡親自披掛上陣，若最後連深澳電廠牌都救不了，蘇系恐會被新系吃掉。

此外，評論中提及，新系、菊系面對的大危機是高雄市長選情，陳其邁被韓國瑜追到五五波，強大的韓流從高雄農會表態挺韓透露風向，若連有9萬會員的農會都敢表態挺在野黨，民進黨的問題真的嚴重了。一旦民進黨輸到4－5席以上，且高雄也輸掉，新潮流就要被算總帳。且新潮流的金字招牌蒙塵，賴清德只好繼續跟著蔡英文做事。因此民進黨、新系卯足全力在救陳其邁，因高雄一輸，民進黨就天搖地動了。

(中時電子報)

文章來源：中評社

新北》觀塘換深澳真能救蘇選情？… 高雄》民進黨鋪天蓋地抹黑 他一…

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