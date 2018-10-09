隱瞞數十萬戶個資外洩遭踢爆 谷歌宣布將停用Google＋

2018年10月09日 08:31 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

繼臉書出包後，Google也犯下大錯！因為旗下社群網站Google+有數十萬用戶資料曝光，Google今宣布將關閉個人版Google+。美媒華爾街日報批評Google，隱瞞此事長達半年。Google+上線7年，原被谷歌視為挑戰臉書的產品，明年將因此走入歷史。

中央社引述Google工程部副總裁史密斯（Ben Smith）今天發表的部落格文章，Google今年啟動「閃光燈計畫」（Project Strobe），稽查第三方開發商存取Google帳戶和Android裝置資料的情況，結果發現Google+應用程式介面（API）存有重大漏洞。

Google因此決定放棄個人版Google+，給予用戶10個月時間下載並轉移資料，預定明年8月完全停止服務。Google+終止消費端功能後，未來只會開放給企業客戶，供企業內部交流使用。

Google內部文件及知情人士透露，2015年至2018年3月期間，一項軟體問題讓外部開發商有機會存取Google+用戶個資。Google法律人員撰寫的備忘錄警告，若公布這起事件，可能「立即引起主管機關注意」，外界也會拿來和臉書個資外洩事件比較，Google聲譽恐受影響。

知情人士表示，Google+可能外流的用戶資料包括全名、電郵地址、出生日期、性別、大頭照、居住地、職業和感情狀態；電話號碼、電郵訊息、貼文、私訊和其他通訊資料未曝光。

Google+於2011年6月上線，被視為Google挑戰臉書（Facebook）的產品，但人氣始終比不上臉書。華爾街日報報導，Google上述決定形同為Google+棺材釘上最後一根釘子。

(中時電子報)