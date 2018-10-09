高雄》民進黨鋪天蓋地抹黑 他一語道破韓國瑜不倒之因

2018年10月09日 08:25 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長大選，沒想到現在外界受注目的選戰焦點不是台北或是台中，而是過去民進黨長期執政，如今已五五波的高雄。由於民進黨在高雄有輸不得的壓力，目前重兵回防高雄，全力猛攻國民黨高雄市長韓國瑜，各式各樣的抹黑鋪天蓋地而來，但是韓國瑜還是緊追在後，並未倒下。對此，國民黨台北市議員候選人張斯綱認為這是因為韓國瑜坦然直率地面對，也是選民喜歡韓國瑜的原因。

張斯綱於臉書PO文表示，高雄市長選舉火熱，他的前老闆韓國瑜，在民調急起直追緊咬陳其邁後，各式各樣的抹黑，鋪天蓋地而來。先是有人買PTT帳號，躲在螢幕後面影射韓國瑜有黑道背景，搭配政論名嘴輪番猛轟，韓國瑜依然坦然直率地面對，這就是選民喜歡韓國瑜的原因。

反觀民進黨高雄市長候選人陳其邁，推出競選影片後，反而被網友嘲諷，民進黨長期在高雄執政，才導致大量青年北漂。上個週末，陳其邁甚至親上火線，酸韓國瑜北漂青年返鄉的政見，是要到賭場發牌！

張斯綱要陳其邁應回去問他父親陳哲男，在濟州島考察賭場的時候，有什麼心得報告？擔任發牌的荷官是年輕人嗎？也可以問問北漂返鄉青年代表陳致中，在他回高雄沒有工作的這段日子，有認真在找工作嗎？還是都坐在吧檯規劃高雄大未來？

(中時電子報)