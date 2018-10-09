詹順貴請辭有玄機？ 葉毓蘭：賴神讓他不爽

2018年10月09日 08:59 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

環保署副署長詹順貴8日在臉書發公開信請辭，同日下午，觀塘案環評在官派強勢主導下通過。對此，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭指出，詹順貴請辭信３千多字，除賴神外，所有恩公恩婆能謝都謝了，實因賴神太不尊重他，讓他不爽，所以才要擺擺。

據了解，9月12日觀塘案環評大會，5學者環委集體退席，詹黯然宣布流會，而讓詹請辭的關鍵因素，則是賴清德10月5日公開指出，「有條件停建深澳電廠以換取觀塘案環評過關」，賴清德都指示要過，就是不計一切代價都要過。此舉也被外界視為，恐是為救自家新北市長候選人蘇貞昌選情。

葉毓蘭今在臉書表示，詹順貴洋洋灑灑寫了3005字，除賴神外所有恩公恩婆能謝都謝了，還列出任內豐功偉績。她說，這讓人很納悶，詹是為了捍衛環保理想而辭官，還是因為賴神太不尊重他，讓他不爽，所以才要擺擺。

但是詹還是不能把橋給燒了，故她認為這封辭職信也等於是自薦信，民進黨的慣例一向是這處辭職，在別處立刻重用、高昇，此舉只是個華麗轉身罷了。

她還點名近期頗受爭議的中選會主委陳英鈐，因其學經歷洋洋灑灑「列了七頁」，葉毓蘭說，鮮少看到國外專業人士會在其學歷特別註明: 榜首、第二名錄取等等，她認為此彰顯之舉，實與炫耀財富階級無異。

(中時電子報)