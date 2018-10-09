詹順貴請辭有玄機？ 葉毓蘭：賴神讓他不爽

環保署前副署長詹順貴。(圖／本報資料照，王德為攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

環保署副署長詹順貴8日在臉書發公開信請辭，同日下午，觀塘案環評在官派強勢主導下通過。對此，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭指出，詹順貴請辭信３千多字，除賴神外，所有恩公恩婆能謝都謝了，實因賴神太不尊重他，讓他不爽，所以才要擺擺。

據了解，9月12日觀塘案環評大會，5學者環委集體退席，詹黯然宣布流會，而讓詹請辭的關鍵因素，則是賴清德10月5日公開指出，「有條件停建深澳電廠以換取觀塘案環評過關」，賴清德都指示要過，就是不計一切代價都要過。此舉也被外界視為，恐是為救自家新北市長候選人蘇貞昌選情。

葉毓蘭今在臉書表示，詹順貴洋洋灑灑寫了3005字，除賴神外所有恩公恩婆能謝都謝了，還列出任內豐功偉績。她說，這讓人很納悶，詹是為了捍衛環保理想而辭官，還是因為賴神太不尊重他，讓他不爽，所以才要擺擺。

但是詹還是不能把橋給燒了，故她認為這封辭職信也等於是自薦信，民進黨的慣例一向是這處辭職，在別處立刻重用、高昇，此舉只是個華麗轉身罷了。

她還點名近期頗受爭議的中選會主委陳英鈐，因其學經歷洋洋灑灑「列了七頁」，葉毓蘭說，鮮少看到國外專業人士會在其學歷特別註明: 榜首、第二名錄取等等，她認為此彰顯之舉，實與炫耀財富階級無異。

(中時電子報)

文章來源：葉毓蘭臉書

高雄》民進黨鋪天蓋地抹黑 他一… 陳水扁談選舉經驗：攻擊是最好的…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。