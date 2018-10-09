MLB》道奇淘汰勇士 國聯決賽組合出爐

道奇全隊在擊敗勇士之後大合照。（美聯社）

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中時電子報

勇士果然只多活了1日而已。9日國聯系列賽第4戰，道奇上演了和美聯太空人一樣的反攻戲碼，藉著猛將馬洽多(Manny Machado)第7局的3分炮以6-2打敗勇士，3勝1負晉級國聯冠軍戰，對手是中區霸主釀酒人。

道奇開賽首局就由馬洽多的長打攻下第1分。4局下，勇士藉著連續保送與短打進佔二三壘，代打鈴木清成功敲安打下2分，超前比數，差點當上英雄。不幸的是這2分就是勇士全隊僅有的分數了，他們的領先也只持續到第6局。

6局上，道奇又攻佔二三壘，此時兩人出局，他們換上弗瑞斯(David Freese)代打。勇士也跟著換投，叫上右投布拉克(Brad Brach)對付右打的弗瑞斯。可惜右投不是總能剋右打，弗瑞斯拚到滿球數之後，一棒就撈回了2分，道奇搶回領先。

7局上，季外要尋求大肥約的馬洽多終於覺醒，他的3分全壘打徹底摧毀了勇士的鬥志。馬洽多前3戰12打數只有1安，打擊率僅0.083，此役大發神威，個人就貢獻4分打點。

第8局道奇派前田健太登板，他被攻到三壘但沒有失分，第9局終結者簡森(Kenley Jansen)上場，三上三下結束了勇士今年的球季。

國聯季末曾陷入單日兩場加賽的大混戰，道奇、釀酒人都是當時加賽的勝利者，兩支外卡球隊洛磯、小熊雙雙出局。道奇王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)原本排定在G5掛帥，既然4戰就收拾了勇士，柯蕭將改於國聯冠軍賽首役登板對戰釀酒人。

(中時電子報)

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