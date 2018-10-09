超浮誇穴子轟炸味蕾 日本第一大TENYA天丼開賣

2018年10月09日 09:36 工商 姚舜

〈TENYA天雅天丼〉標榜不計成本很「敢給」，坊間其他品牌天丼專賣店的穴子（星鰻）約長30公分，〈TENYA天丼〉的穴子平均長35至40公分，超「浮誇」。（圖／姚舜）

日本最大天丼連鎖店〈TENYA天雅天丼〉入台，單是挑蝦就試了20多種，最後選出用肉多且厚、口感柔嫩的黑虎蝦作炸蝦天婦羅。（圖／姚舜）

日本最大天丼連鎖〈TENYA天雅天丼〉台灣首店開賣，強調麵衣炸粉、醬汁、烏龍麵，以及沾醬和淋醬，都是日本進口。（圖／姚舜）

〈TENYA天雅天丼〉的〈櫻花蝦天婦羅〉，是用一半新鮮、一半酥炸的櫻花蝦與麵衣裹炸，所以口感極富層次。（圖／姚舜）

〈彩蔬天丼〉的蔬菜食材包括：地瓜、四季豆、鴻喜菇、蓮藕與蔬菜天婦羅，單點每份170元，定食套餐210元，價位非常親民。（圖／姚舜）

為迎合台灣外食族用餐偏好，〈TENYA天雅天井〉入台在套餐定食中特別增加了〈茶碗蒸〉與可開胃去油的〈蘋果醋〉。（圖／姚舜）

除各式天丼外，〈TENYA天雅天丼〉菜單上亦提供有烏龍麵讓客人搭配天婦羅。（圖／姚舜）

〈TENYA天雅天丼〉由日本進口的烏龍麵，粗細順口且口感非常Q彈。（圖／姚舜）

有3尾黑虎蝦搭配地瓜、四季豆與鴻喜菇天婦羅的〈淺草海老天丼〉，單點每份250元。（圖／姚舜）

位在台北車站HOYII商場的〈TENYA天雅天丼〉，占地約67坪，規畫有不同用餐區。（圖／姚舜）

好大尾呀！經過2年籌備，日本最大天丼連鎖專賣店〈TENYA天丼〉正式被東元集團引進台灣，開在北車HOYII和億商場的首家門市並將於明（10)日國慶日正式開賣，第一次嘗試〈TENYA天丼〉的食客或吃貨將發現，他們家天丼中除了蝦大，在日本被稱為「穴子」的星鰻更大，每尾裹上麵衣炸製的穴子平均都超過35公分，有的甚至更長達40公司，一個大碗根本「塞不下」，兩頭超出甚多，如此「浮誇」，怎不教人見獵心喜、食指大動？

「台灣的日式天丼，售價都偏高了！」天雅餐飲日籍總經理山本隆之（TAK Yamamoto)說，天丼在日本是非常大眾化的國民吃食，所以〈TENYA天丼〉正式入台，並不想挾「日本第一」自重，而是希望「以平價提供職人美味」貼近台灣外食族的需求，只要170元就可以單點〈TENYA天丼〉的〈彩蔬天丼〉，210元則可以單點內有2尾黑虎蝦、花枝、鱚魚、地瓜與四季豆的招牌〈TENYA天丼〉，比市場同樣來自日本的其它天丼品牌親民多了！

〈TENYA天丼〉第一家店於1989年開在日本八重洲，10年前日本重量級外食餐飲集團ROYAL HOLDINGS集團將〈TENHYA天丼〉併入集團旗下。如今在日本已有203家連鎖門市，並在印尼、菲律賓與泰國開出18家分店，不僅是日本第一大、更是全球店數最多的日式天婦羅蓋飯品牌，台灣是該品牌第4個海外市場。

在日本，〈TENYA天丼〉被稱為「銅板天丼」。因為日本的硬幣中有「500円」，而消費者只要一個500日圓的銅板就可以在〈TENYA天丼〉吃到一碗天丼了。台灣天雅餐飲日籍董事長用松靖弘表示，〈TENYA天丼〉的品牌成立宗旨就是「以優質產品提供費者平價選擇」，而這也是〈TENYA天丼〉成為日本最大天丼連鎖專賣店的關鍵原因。

「怎麼有辦法做到如此平價？」，關鍵在集體採購！ROYAL HOLDINGS集團是日本前5大外食產業集團，旗下除有超過200家的〈TENYA天丼〉連鎖門市，尚有225家的〈樂雅樂〉連鎖餐廳、超過30家〈COWBOY牛排館〉，以及連鎖義大利披薩店與其它業態餐廳，藉由集團資源整合、集體議價加上統一採購，大可降低食材成本。

為傳遞道地日本天丼美味，〈TENYA天丼〉炸製天婦羅的麵衣炸粉、醬汁、烏龍麵與沾醬，全都都由日本進口。天丼所用的炸油是芥花油，除了穩定性高、且熱量也低於芝麻油，同時不會有惱人的苦味或油耗味。而〈TENYA天丼〉來到台灣後所用的米，則是台東池上米，用日式炊煮技法保持米粒含水度，粒粒分明又不失香甜味。

〈TENYA天丼〉的炸粉是日本日清麵粉，食材先沾乾粉再沾濕粉後用電腦控溫的油鍋油炸，有別於坊間其它日式天丼品牌炸出的天婦羅，〈TENYA天丼〉炸出的天婦羅口感有點像中式料理中的「軟炸」，麵衣顏色較淡，脆度較鬆、入口不會扎嘴，並能保持食材柔嫩度，這也是其一大特點與賣點。

目前台灣餐飲市場的日式天丼或天婦羅專賣店的平均客單價都落在380元左右，主打平價超值的〈TENYAO天丼〉最便宜的天丼為170元起，天丼、套餐和定食的平均售價落在260元上下。而為迎合台灣外食消費者對享用和食的期待，〈TENYA天丼〉並特別為台灣市場在套餐中增加了〈茶碗蒸〉和〈蘋果醋〉，而這兩樣台灣限定商品，品質也不馬虎。

(工商 )