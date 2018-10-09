前所未聞！陸配轉向了 準備全家搬回大陸

圖為陸配與相關團體2016年到立法院聲援「兩岸人民關係條例」修正陸配取得身分證年限從6年改為4年，並抗議民進黨翻案阻擋。（本報資料照片）

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中時電子報
/綜合報導

前所未聞，連陸配也想棄守台灣，全家搬回大陸！兩岸聯婚每年曾多達上萬，但自2016年蔡政府上台後即萎縮不少，更讓人感到驚訝的是，竟出現「如何放棄台灣戶籍，想要一家回大陸」的案例，而這是不曾有過的事。熟悉兩岸聯婚事務者分析，主要受到大陸經濟發展蓬勃、兩岸關係不好的影響。

內政部移民署統計，至今年3月底累計，台灣新住民人口數為53萬3159人，其中陸配有33萬8940人，在2003年政府實施婚前面談制度後，每年大陸及港澳地區配偶移入約1.1萬人，而2016年降低至約9800人，2017也持續下探至約8200人。

中評網報導，婚促會會長鍾錦明觀察，自2003年以後每年都保持1萬多對的兩岸結姻，但這2、3年來兩岸結姻的人數持續下降，今年預估只有7000多對。原因分為兩方面，一來是大陸經濟發展進步，而台灣相對來說經濟較不好，二來則是兩岸關係不好，相關審查機制變得較嚴謹。

鍾錦明說，大陸經濟蓬勃發展，也因地大商機比較多、條件比較好，而台灣則在工作上面臨困難、低薪的環境，因此陸續有台灣女性嫁到對岸，這三個月來曾接到4通電話詢問，「如何放棄台灣戶籍，想要一家回大陸」，這是前所未聞的事。

鍾錦明指出，2008至2016年他看過很多兩岸的學生因為交流而交往、結婚，但兩岸關係不好後，大陸來台的人比較少了，民間相互認識的機會也相對變少。在兩岸婚姻上，2016年下半年後的審查也相對較嚴格，技術性讓要結婚的兩岸佳偶變得困難些，陸續聽到陸配轉換身份困難的消息。

文章來源：陸配轉向了！想拋台灣戶籍全家回大陸

根據台灣人民兩岸關係條例規定，台灣與大陸籍只能擇一，不能同時擁有雙重戶籍。也因此，比起台灣人赴陸工作或求學，陸配選擇放棄台灣身份，一家回大陸發展 其實也是經過內心掙扎與現實生活的考慮。

(中時電子報)

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