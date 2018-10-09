陳水扁談選舉經驗：攻擊是最好的防禦

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年底縣市長選舉，佛系打法的藍營台北市長候選人丁守中，和綠營採取守勢的高雄市長候選人陳其邁，民調都往下掉， 前總統陳水扁今天說出他的選舉經驗談，强調「攻擊是最好的防禦」。主導議題，才能立於不敗之地！

陳水扁今天透過「新勇哥物語」提出他的選舉經驗，對於電視辯論是否對選戰有助？他認為，只要不犯重大錯誤，辯好辯壞，對民調影響不大！

至於政策白皮書，他說，不能沒有，但很少人看。「現在網路發達，看的人更少！」選戰攻防中，攻擊是最好的防禦。主導議題，引領風潮，鼓動風潮，創造時勢，才能立於不敗之地！

選舉支票又要怎麼開？陳水扁以1993年縣市長選舉為例，當年黨主席許信良率領民進黨開出5千元老人年金的選舉支票。許的國師預測民進黨可以拿下17席縣市長，結果只剩6個縣市。最後是主席下台負起敗選責任！

對蔡英文總統一再宣傳的18%年金改革，是選戰利多還是票房毒藥？陳水扁也以他過去改革18%為例，台上只有總統一人侃侃而談，縣市長候選人與黨公職人員全都避而不談，2005年縣市長選舉，民進黨從9席掉到6席。

他說，2018年廢除18%的年改，台上只見總統與閣揆二人還在談，其他人一樣說不出口，其結果11月24日就揭曉了！

(工商 )

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