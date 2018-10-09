不讓人民缺電、核電二選一 洪孟楷曝蔡英文沒說的秘密

圖為搶救大潭藻礁行動聯盟等多個環保團體今年4月10日在凱道舉行「428藻礁永存音樂會」啟動記者會，出席代表們高喊「小英總統救藻礁」。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報
／綜合報導

行政院環保署環評大會昨表決通過觀塘中油第三天然氣接收站的環境影響評估案，引發極大爭議。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言，2018年的蔡政府狠狠打了2013年的蔡英文一個大巴掌，並諷刺表示，小英曾說不會讓人民在核電和缺電之間二擇一，「原來他沒說的是，但會讓人民在用肺發電還是藻礁再見之間二擇一」。

洪孟楷在臉書發文指出，觀塘第三天然氣接收站環評案從今年起被討論沸沸揚揚到現在，並在昨天正式通過環評。但這段時間沒聽到蔡總統有任何表示或作為，洪孟楷說要請全民共同協尋在2013年寫下「藻礁永存」的蔡英文，不知她如今人在何方？還是換位置也換了腦袋，所以早已翻臉不認帳。

洪孟楷指出，過去在野時不斷杯葛核電的蔡英文，當時對於馬政府所做一切開發都以「非常態」的最高標準來檢視。如今蔡英文執政後重啟核二核三機組，證明非核家園破功；又為了往後用電所需，通過環評讓深澳及觀塘兩處皆通過，而觀塘開發將連帶嚴重影響當地藻礁生態，「這更證明了過往主張所為『永存』根本是說一套做一套！」

此外，洪說因為冒進的能源政策，讓蔡政府在供電上左支右絀，無論是深澳燃煤發電或是觀塘天然氣接收站，都是僅提供在人體健康及環境破壞上做兩擇一的選擇，蔡英文曾說「不會讓人民在核電和缺電之間二擇一」，原來他沒說的是，「但會讓人民在用肺發電還是藻礁再見之間二擇一」。

「2018年的蔡政府狠狠打了2013年的蔡英文一個大巴掌」，洪呼籲全民協尋，找出2013年那個開出「藻礁永存」支票的蔡英文，並站出來帶領群眾，對抗要破壞藻礁的萬惡民進黨政府。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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