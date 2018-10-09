水保局「農村好物館」南投茶博會締造銷售佳績

2018年10月09日 09:54 工商 曾麗芳

水保局長李鎮洋、水保局南投分局長陳榮俊強力推銷「農村好物館」的優質農特產品。（圖／水保局）

南投茶博會的「農村好物館」，吸引滿滿人潮參觀採購。（圖／水保局）

農委會水土保持局為鼓勵全國農村與消費者接軌，多年來透過「南投世界茶葉博覽」於「農村好物館」展售全國優質農村好產品。今年由水保局長李鎮洋領軍揭開「農村好物館」，開幕第一個周末假日（10/6、10/7）吸引大批民眾體驗及採購優質農村產品，為業者帶來好業績。

其中，水保局南投分局輔導的「彰投雲嘉農萊陣線」8個單位，為民眾帶來優質的彰、投、雲、嘉農村好物，因產品優良且具備友善、健康等理念，歷年來頗受消費者喜愛。

去年全館18名攤位、9天創下230萬元的銷售佳績；尤其是來自雲林縣口湖鄉的「第一鰻波胭脂鰻」，創下9天43萬元營業額，勇奪全館之冠；而來自雲林縣古坑鄉的草嶺社區販售的苦茶油，也賣出22萬元的業績，銷售成績亮眼。

今年更有表現優異的新夥伴加入展售行列，包括來自南投集集的「集元果食品有限公司」，為了復興早期集集山蕉外銷日本年代的風光年代，將香蕉製成各種創意加工食品，如使用香蕉製作出具有洋芋片口感的「蕉薯叔」，口感酥脆又具備香蕉的香味，以及企業夥伴「部落廚房」為維護南投仁愛鄉部落權益及發展，結合農政單位與農業專家輔導原鄉部落農產品推廣及行銷，且研發了第一瓶台灣糙米釀造「鹽麴原釀」的醬油，以日曬和古法釀造，未經加工卻能自然回甘。

水土保持局南投分局今年代表參加南投茶業博覽會「農村好物館」展售單位，除「阿甘薯叔」、「花生什麼事」、「三寶蔬果合作社」等往年常見農村夥伴，今年更有具備相同理念的新夥伴加入，銷售成績可望比往年更加亮眼。

水保局南投分局長陳榮俊表示，去年10月輔導成立的「農萊陣線」，是從彰投雲嘉農村地區優選出的62名農企業或社區組織單位所組成，除了讓農村產品走出去，也積極翻轉農村，透過農村體驗旅遊邀請民眾走入農村。

陳榮俊說，今年以農村四季生命之歌為主題，分別以春天跟著蝴蝶去旅行、夏天磚窯花香生活節、秋天濁溪搶水文化節、冬天雲頂上的星光四季系列活動整合彰投雲嘉農村旅遊、產業、文化、生態等資訊，想更了解一年四季的農村相關資訊，民眾可以上水土保持局南投分局「農村小童」粉絲專頁。

(工商 )