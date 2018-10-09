全家出遊哪裡最適合？ 網激推：免開車的一日遊最讚！

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「桃園酒廠」鄰近機場捷運A8長庚醫院站(圖片來源：桃園自在遊)

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中時電子報
綜合報導

鄰近機場捷運A8長庚醫院站的「桃園酒廠」，承襲了台北酒廠、板橋酒廠及樹林酒廠的工法與技術，成為今日的「三道酒泉，合流為一」亞洲最大清酒釀造地，同時也是老少服務兼具的的觀光酒廠，大人到此品酒，小孩則能享用釀酒過程產出的酒粕餅乾。原本旅客只能開車前來桃園酒廠，但現在機場捷運開通後，民眾能輕鬆地搭乘捷運、帶著家人、朋友一起來親自品酒。實在方便許多！

憑卷兌換禮(圖片來源：桃園自在遊)

自9月17日起桃園機場捷運推出「捷伴小旅行」一日票套組，至今已受到廣大好評回響，凡購買者即可獲得富含許多商家優惠券的超值旅遊手冊，而憑券至桃園酒廠即可兌換不分年齡都能享用的「清酒粕玄米果」一份。桃園酒廠潘廠長也開心表示，機捷的便利性加上桃園酒廠本身產業特色，讓民眾能更安心到廠內遊玩，甚至透過寓教於樂方式，讓小朋友了解「喝酒不開車」的重要性。

廠內許多拍照打卡景點(圖片來源：桃園自在遊)

潘廠長更透露，未來想要賞櫻不必再到日本！108年起，桃園酒廠將投資上億資金，打造全新日式氛圍酒廠，不論商店街或是櫻花林，都讓你有如置身日本的幻覺，預計3-5年可以看見成果。目前已有一大片櫻花林，待氣候更冷之時，搭乘機捷到此，能一邊品嘗美酒，一邊欣賞櫻花。酒廠內還有許多讓人相機、手機拍不停的大型裝置展品。誰說度假一定要花大錢出國？搭捷運到桃園酒廠，讓你可以「捷伴」小資一日遊。

(中時電子報)

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