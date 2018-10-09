NBA》柯瑞：三連霸是光榮任務 不該畏懼避談

2018年10月09日 10:01 中時電子報 黃邱倫

根據《看臺體育》報導，勇士當家球星史提芬柯瑞在受訪時表示，尋求三連霸是無比光榮的任務，隊友不應該畏懼而去避談。

柯瑞說，就目標而言，這是絕對能夠實現以及追求的，就看我們如何去溝通以及排除困難，如果能夠真正的去看待這件事情，其實這是最好的契機，我們不應該害怕而去討論。

NBA歷史最近一次拿到3連霸的球隊是湖人在2000-2002年，當時是由「俠客」歐尼爾與「小飛俠」布萊恩聯手寫下的歷史。而「籃球之神」麥克喬丹則在1991-1993年、1996-1998年兩度率領公牛創下紀錄。

以如今的態勢來看，單一球隊想要3連霸的難度實在太高了，就如21世紀最強的「黑衫軍」馬刺也只能在1999-2007年期間拿到4次總冠軍，而且還不曾衛冕過。

勇士在過去4年拿下3次總冠軍，今年夏天又獲得全聯盟第一中鋒考辛斯加盟，組成史上最強大的五星戰線，因此各家國際賭盤都一致看好金州大軍能輕鬆登上三連霸王位。

柯瑞表示，三連霸當然是球隊以及球員的共同目標和夢想，而且從賽季開打後就必須勇往直前的去實現它。

勇士本季想要成功衛冕，不但要在西區面臨哈登與保羅領軍的火箭，而且還得迎戰由詹姆斯坐鎮的紫金部隊，以及來勢洶洶的雷霆大軍，最終還可能碰到厄文和海沃德率領的塞爾提克，可說是困難重重。

(中時電子報)