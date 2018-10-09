羅東國小120年 簡文秀捐百萬助學

2018年10月09日 12:04 工商 李淑惠

宜蘭羅東國小創立於1898年，是台灣極少數跨越三世紀的百年老校，今年是羅東國小120周年校慶，校長賴尚義表示，羅東國小有悠久的傳統與歷史，曾為國家社會培育許多傑出人才，校方從今年4月起陸續展開各種慶祝活動，並在10月20日當天擴大舉辦。

知名聲樂家簡文秀就是羅東國小校友，「我的音樂和歌唱之路，都是在羅東國小啟蒙的，在音樂界有一點成績，就必須感謝羅東國小！」簡文秀記得小時候每天課間操都會放世界名曲「口哨與小狗」，輕快優雅的旋律吸引她踏進音樂領域。

簡文秀感謝兩位恩師，第一位是導師林正森老師，簡文秀雖然成績優異，但家境清寒繳不起課後輔導費，林老師總是請她課後幫忙收集作業本和整理桌椅，打工抵學費，讓她感恩至今，另一位是音樂老師-藍芳惠，藍老師知道她特別愛唱歌，所以放學後她就會用腳踏車載簡文秀回家，吃完飯後就練唱，奠下了歌唱扎實的基礎，後來她兩次參加兒童歌唱比賽都獲得冠軍，長大後還到世界各地參加歌唱大賽拿下2個首獎、4面金牌，藍老師和林老師絕對是最大的功勞！

簡文秀表示：「有天份的孩子常生長在平凡的環境，所以當我有能力時，我絕對想幫助他們一些！」簡文秀耗費20年心力，製作了「迷人的音樂」教材有聲書，全套6張CD、98首世界名曲，並免費贈送上萬套給兩岸三地及世界華人地區的國中小學作為教材，期望中華民族有更多的音樂家與藝術家，這是簡老師最大的心願。此外，為了感恩母校的啟蒙與栽培，簡文秀在120周年特別捐助百萬元「藝文種子培訓基金」做為推廣孩童在課餘時間學習音樂和藝文活動的講師費、課程教材及設備使用。

10月20日當天除了簡文秀，還邀請林美秀、林聰賢、李武平、朱宏國、邱阿塗、張仲堅、許國文、陳正德、賴允亮、藍祥、簡俊卿……等為羅東國小120周年慶特別選出的傑出校友回娘家，一起接受表揚及領獎，並由簡文秀帶領獻唱生日快樂歌，切12層生日蛋糕，與全校師生同樂，中午有總鋪師感恩餐會，下午有熱鬧的創意市集園遊會，活潑精彩，歡迎校友們和民眾們踴躍參加並蒞臨指導，感受羅東國小雙甲子的喜悅與感動！

(工商 )