高雄》超狂！中立選民：我快被韓國瑜圈粉了 誰來打醒我

2018年10月09日 10:07 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

年底地方選舉正如火如荼進行中，國民黨高雄市長參選人韓國瑜選出氣勢，綠營鐵票倉高雄透出「藍光」，有一名自稱中立選民的網友搜尋韓國瑜影片，見識到韓國瑜有條有理、四兩撥千金的口才，直呼「我快被韓國瑜圈粉了，誰來打醒我！」

韓國瑜2016年擔任北農總經理期間，面對台北市議員王世堅強勢質詢，韓國瑜憑著妙語如珠的口才「回敬」王世堅，打得王世堅急跳腳，精彩攻防戰令人印象深刻。韓國瑜有別過去國民黨傳統選將老實與呆板的風格，讓高雄選民耳目一新。

一名T姓網友在PTT發文表示，他是中立選民，既不反對民進黨參選人陳其邁，也從沒投過國民黨，但近日韓國瑜網路聲勢高漲，他基於好奇心上網搜尋韓國瑜影片，結果「不看還好，一看不得了」，立即被韓國瑜清晰有條理的口才吸引目光。

T網友指出，韓國瑜除了先前主張推出亞洲最便宜治療癌症、醫療美容被網友和醫界認為不妥，面對民進黨攻擊政策，韓國瑜仍解釋地相當不錯。T網友建議「綠粉」看韓國瑜唱RAP影片，「會覺得韓國瑜，比較像以前的民進黨，正在被迫害，反而會很同情他」，還要綠粉幫忙揪出韓國瑜破綻，「把我打醒，謝謝」。

底下其他網友跟著附和「韓國瑜能力根本屌打陳其邁十幾條街」、「韓選的像早期民進黨 陳選的像老派國民黨」、「韓的在地經濟發展政見不錯啊，總比其邁哥講些高來高去」、「一開始也想說kmt能搞什麼新招，看了幾個影片，韓真的可以」

不過也有人持中立意見，認為「最基本，憑政見就事論事」、「你可以喜歡他 但注意不要盲從 當他在政治上有問題時，要提出質問」、「理智思考，順心而為，相信答案已然浮現」、「靠網軍宣傳形象，這跟傳統政客沒什麼兩樣」。

(中時電子報)