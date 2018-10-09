觀塘案過關惹議 賴揆：政院仍恪遵總統保護藻礁方向

2018年10月09日 10:17 中時 郭建伸

觀塘案昨天在環評大會闖關成功，但環評委員會在官派環委7比2之下過關，遭外界批評是環評史上最黑暗。對此，行政院長賴清德今受訪表示，經濟發展應該跟環境取得平衡，僅管觀塘案第三接收站對能源轉型非常重要，但行政院仍沒有離開兼顧經濟發展跟環境保護原則。賴清德則在備詢時則強調，仍恪遵總統蔡英文保護藻礁的方向。

賴清德表示，多次會議上，他都是要求中油一定要尊重環評會議結論，要根據環評委員的意見去修正，在政委張景森的督導下，開發計畫已大幅調整，僅剩下23公頃的開發面積，相較原本200多公頃，「可見一斑，我們的確是尊重環評大會意見」。

至於環保署副署長詹順貴傳出因不滿賴清德要求觀塘案過關，昨上午在臉書上發出聲明請辭，甚至是早在9月13就送交請辭書，明顯與政院上週說法不合。

賴清德說，行政院肯定詹順貴這兩年的表現，肯定他協助環保署長李應元、與同仁合作完成諸多事情，但他也體諒詹的壓力，所以後還准予他請辭；至於上一次環評大會缺席，政院發言人也是根據詹對外的說法，他人不舒服到醫院去看病，所以整個事情政院都是根據環保署、詹順貴本人的講話來做回應。

媒體追問，是否深澳電廠會暫停，是否停深澳是為了救新北選情？賴說，接下來經濟部就要開始盤點天然氣發電的電力供應是否足夠，必須要擬出一個新的天然氣供應計畫，如果新的供應計畫有辦法去滿足電力穩定供應的話，這個時候再來討論深澳電廠後續的興建與否。

(中時 )