MLB》基襪大戰搶走觀眾 太空人球員不爽

2018年10月09日 10:11 中時電子報 盧品青

衛冕軍太空人3戰橫掃印地安人，但是有人很不高興，他就是屢立戰功的內野手布瑞格曼(Alex Bregman)。他認為大聯盟沒有把太空人當一回事，他們的賽程被排在比較差的時段。

布瑞格曼說：「如果老虎伍茲準備要爭冠，你會把他排在早上8點開打？拳王梅威瑟會打暖場賽嗎？他當然是打主賽了。」太空人3戰都是被排在美東時間下午開打(台灣時間為半夜)，而不是晚間7時和8時的黃金時段。

本季103勝的太空人當然也是有很多明星球員的，球衣銷售第2的「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)、「春天哥」史普林格(George Springer)、韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)與布瑞格曼都入選今年明星賽，布瑞格曼還摘下明星賽MVP。

事實上，太空人今年5人入選明星賽，與紅襪、印地安人並列第1。太空人對戰印地安人似乎不應該被排在冷門時段，只不過美聯另一對組合洋基紅襪顯然更具話題，所以基襪大戰搶走了全部的黃金時段。

接下來美聯冠軍戰的對手，不論是紅襪或洋基，太空人肯定都不會再被「冷落」了。布瑞格曼笑著說：「到時候要讓大家看看，我們絕對是主賽等級的球隊。」

(中時電子報)