不插電的咖啡 你喝過嗎？

雲林縣古坑鄉華山將舉行農民文創市集，華山休閒農業產業促進會理事長沈漢緯、 古坑鄉長黃意玲（右七、八）力邀大家一起來欣賞當地的軟實力。（許素惠攝）

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雲林縣古坑鄉華山將舉行農民文創市集，咖啡業者賴松志（右）以木炭烘咖啡，另一業者李契螢現煮，讓大家了解什麼是「不插電」咖啡。（許素惠攝）
雲林縣古坑鄉華山將舉行農民文創市集，鄉長黃意玲體驗「不插電」咖啡，用木炭烘咖啡。（許素惠攝

10月的雲林古坑華山很熱鬧，不只有咖啡飄香，地方將透過小型音樂嘉年華農民文創市集，引領遊客認識並體驗更深刻有內涵的華山，包括小農友善大地的堅持、青年文創的巧思等，其中不插電的咖啡，錯過可惜。

該音樂嘉年華農民文創市集本月13日至28日日兩周六、日共4天，也為接續登場的台灣咖啡節暖身。

古坑鄉長黃意玲指出，古坑咖啡遠近馳名，然而古坑不只有咖啡，還有好山好水，產業也非常多元，舉凡香蕉、柳丁、鳳梨、橘子、　芭樂等百果及竹旬，這些豐富的特產，在華山休閒農業區通通有，值得細細尋覓品嘗。

華山休閒農業產業促進會理事長沈漢緯說，名氣高的咖啡是古坑物產豐饒的最佳行銷起點，「不插電」咖啡館可以緩緩體會咖啡產業的優雅。

賴松志、李契螢等業者便以炭火緩烘慢焙，並以木炭煮出的熱水現場沖煮，力行不插電，黃意玲等人也興致高昂體驗。此外，並設計大華山山城尋寶遊戲，帶領遊客尋訪華山祕境景點及特色產物。

(中時 )

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