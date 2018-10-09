雲林推咖啡特輯 包羅10家咖啡風味

2018年10月09日 10:31 中時 許素惠

雲林縣府推出「咖啡特輯」，包括《食通信》書（上），以及《拾味》禮盒兩小盒，每1小盒各有5包來自不同業者的咖啡，可以品嘗到10家獨特風味。（許素惠攝）

雲林縣府推出「咖啡特輯」，匯集了山海觀張孝慈（右二）、巴登張萊恩（右五）、谷泉劉易騰（左四）等10位咖啡職人的故事及各家風味。（許素惠攝）

雲林縣府推出《咖啡特輯》，不只集結了同中求異的台灣咖啡的各種好味道，也融聚了縣內巴登咖啡創辦人張萊恩等10位咖啡職人，對於推廣雲林咖啡、傳承琥珀記憶的動人點滴，展現獨特的雲林咖啡風格。

縣長李進勇表示，「雲遊3林－慢食、好行、悠遊居」集結雲林美食、美景，《咖啡特輯》讓生產者與消費者之間不只有交易關係，希望藉由了解食材的種植、收成、加工、運送、消費，建立有溫度的共享、同心連結。

雲林《咖啡特輯》主編李宜倩說，該特刊集結斗六、古坑等10位雲林咖啡職人，用擅長的咖啡沖煮出一杯杯迷人的香氣，述說地方咖啡事，包括透思、原域、吾愛無家、窩斗六、芒果、 Mr.Lobby、谷泉、永光故事屋、巴登、山海關等。

縣府城鄉處長林長造指出，特輯也掬取這10間在地咖啡香，以「拾味」咖啡禮盒傳達在地精神，以飄香全世界的咖啡作為雲林串聯國際的新媒介，希望帶領大家來一場與土地零距離的風土旅行，藉由五感體驗感受雲林最美的人文景緻。

巴登咖啡創辦人張萊恩說，古坑是台灣咖啡的原鄉，斗六則是台灣咖啡烘焙的起點，走訪雲林，拾取一段琥珀記憶，品味充滿人文溫度的香醇咖啡。

(中時 )