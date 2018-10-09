雲林》李明哲將邀請卡＋L型夾二合一 民眾排隊索取

李明哲（左二）競選總部成立邀請卡是一張L型夾，環保又實用，他希望旗幟、看板也能被轉型成實用的工具。（周麗蘭攝）

友善列印
中時
幕僚到活動場合分送受到歡迎。（周麗蘭攝）
邀請卡L型夾的背面是退休校長林宜廷寫的詩。（周麗蘭攝）

十一月二十四日將舉行九合一選舉，候選人陸續成立競選總部，邀請卡爆量生產，可惜大多只被看幾眼就丟棄，雲林縣議員李明哲把邀請卡變身成L型收納夾，環保又實用，引起轟動，在活動場合發送時還有人排隊索取。

邀請卡使用期限只到活動日，李明哲的幕僚發想「甚麼樣的邀請卡會被留著不丟？」一名年輕韓流粉絲拿出偶像的A5尺寸（A4一半）的L型夾，獲得一致讚同。

為了讓民眾收到「邀請卡+L型夾」時願意收藏再利用，正面印的是李明哲競選總部成立日期及地點訊息，背面邀請退休國小校長林宜廷寫詩搭配養眼的綠色稻田。

「田間阿伯的雙手厚實有力，廟埕阿婆的笑容純樸親切，庄頭的好友，社區的青年，田園、水圳、道路你我的家園，經濟、民生、治安你我的生活，文化藝術武術你我的生命，想的說的，盡是不忘初衷…」林宜廷寫著。

幕僚說，到幾個活動會場分送時，一開始擔心不夠隆重，沒想到居然有家庭主婦、小朋友排隊索取，覺得放入包包的大小剛剛好。

一名婦女說，A5尺寸拿來收納繳費單據、收據、發票都實用，輕裝出門時也可以放鈔票。

最近競選場合多，候選人的贈品琳瑯滿目，一名選民告訴李明哲，他把收到的口罩、打火機、便條紙都裝進他的L型夾。

李明哲表示，旗幟、看板屢遭選民詬病，對候選人而言，印不印都是兩難，生活創意源源無窮，希望這兩樣也能被轉型成實用的工具。

(中時 )

觀塘案過關惹議 賴揆：政院仍恪… 觀塘硬過 律師怒：賴清德讓我們…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。