雲林》李明哲將邀請卡＋L型夾二合一 民眾排隊索取

2018年10月09日 10:34 中時 周麗蘭

幕僚到活動場合分送受到歡迎。（周麗蘭攝）

邀請卡L型夾的背面是退休校長林宜廷寫的詩。（周麗蘭攝）

十一月二十四日將舉行九合一選舉，候選人陸續成立競選總部，邀請卡爆量生產，可惜大多只被看幾眼就丟棄，雲林縣議員李明哲把邀請卡變身成L型收納夾，環保又實用，引起轟動，在活動場合發送時還有人排隊索取。

邀請卡使用期限只到活動日，李明哲的幕僚發想「甚麼樣的邀請卡會被留著不丟？」一名年輕韓流粉絲拿出偶像的A5尺寸（A4一半）的L型夾，獲得一致讚同。

為了讓民眾收到「邀請卡+L型夾」時願意收藏再利用，正面印的是李明哲競選總部成立日期及地點訊息，背面邀請退休國小校長林宜廷寫詩搭配養眼的綠色稻田。

「田間阿伯的雙手厚實有力，廟埕阿婆的笑容純樸親切，庄頭的好友，社區的青年，田園、水圳、道路你我的家園，經濟、民生、治安你我的生活，文化藝術武術你我的生命，想的說的，盡是不忘初衷…」林宜廷寫著。

幕僚說，到幾個活動會場分送時，一開始擔心不夠隆重，沒想到居然有家庭主婦、小朋友排隊索取，覺得放入包包的大小剛剛好。

一名婦女說，A5尺寸拿來收納繳費單據、收據、發票都實用，輕裝出門時也可以放鈔票。

最近競選場合多，候選人的贈品琳瑯滿目，一名選民告訴李明哲，他把收到的口罩、打火機、便條紙都裝進他的L型夾。

李明哲表示，旗幟、看板屢遭選民詬病，對候選人而言，印不印都是兩難，生活創意源源無窮，希望這兩樣也能被轉型成實用的工具。

(中時 )