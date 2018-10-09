《時來運轉》單場暨場中投注 MLB冠軍賠率出爐

休士頓太空人史普林格與隊友擊掌慶賀。（美聯社）

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中時電子報

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月9日~10月16日)

1.「美國職棒」：提供8場單場或場中投注。

國聯冠軍爭霸賽由密爾瓦基釀酒人以3:0橫掃科羅拉多洛磯率先出線。基襪大戰堪稱所有對戰組合中最難分軒輊的組合，台灣運彩全面提供單場投注，精選賽事提供場中投注，一同關注聯盟冠軍出現。

‧「美國職棒2018球季冠軍」賠率：

休士頓太空人2.95倍、密爾瓦基釀酒人3.50倍、洛杉磯道奇4.00倍、波士頓紅襪4.25倍、紐約洋基5.25倍。

‧「美國職棒2018球季國家聯盟冠軍」賠率：

密爾瓦基釀酒人1.75倍、洛杉磯道奇1.80倍。

‧「美國職棒2018球季美國聯盟冠軍」賠率：

休士頓太空人1.75倍、波士頓紅襪2.90倍、紐約洋基3.20倍。

2.「日本職棒」：提供6場單場或場中投注。

最後一週的職棒例行賽，將決定季後賽的參加者是那些隊伍。

‧「日本職棒2018總冠軍」賠率：

廣島東洋鯉魚2.15倍、西武獅2.15倍、軟體銀行鷹5.25倍、養樂多燕子7.50倍、日本火腿鬥士11.00倍、讀賣巨人12.00倍、橫濱海灣之星13.00倍。

3.「足球」：提供16場單場或場中投注。

本週為國際比賽日，歐洲國家聯賽展開下一輪小組賽的對決，台灣運彩精選多達12場的比賽加開單場或場中投注，A1組的荷蘭對德國；A2組的瑞士作客比利時和冰島；A3組的波蘭先後迎戰葡萄牙和義大利；以及A4組的英格蘭連續單挑克羅埃西亞和西班牙；連場大戰絕對不容錯過。

另有巴西足總盃決賽，克魯塞羅對哥林多人的首回合；週五晚上的黃金時間，南韓主場迎戰烏拉圭的國際友誼賽也精彩可期。

(中時電子報)

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