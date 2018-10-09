高雄》沒任何資源 韓國瑜竟能「無所不在」！

2018年10月09日 10:27 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

黃敬平日前於政論節目《兩岸一定旺》表示，韓國瑜的土性、調性、草根性很合南部人的口味，而且聽韓國瑜說話很有趣，會一直想聽下去(從8分06秒開始)。(影片來源Youtube)

年底縣市長選戰將屆，國民黨高雄市長候選人韓國瑜在沒錢沒資源下，竟能從外界不看好情況下，一舉殺到現在的五五波緊繃態勢，現在外界關注焦點已是韓能否成功翻盤，終結民進黨在高雄的長期執政。對此，桃園市議員黃敬平表示，韓國瑜在沒任何資源下，竟能無所不在，就是因為民進黨無所不在的抹黑和攻擊，不僅無形中幫韓國瑜解套，更幫韓國瑜打出另類的廣告。

黃敬平日前於政論節目《兩岸一定旺》表示，韓國瑜的土性、調性、草根性很合南部人的口味，而且聽韓國瑜說話很有趣，會一直想聽下去。而且韓國瑜還會去深綠鐵票區拜票，跟那些深綠支持者說，今天不談政治，大家來喝酒，就是喝酒聊天，不同政治理念和意識型態都沒關係，大家就坐下來聊天、喝酒，就風花雪月如此，令人印象深刻。

其次，很多高雄人都認為民進黨執政很久，但不僅感覺沒有變好，反而變的很差。好不容易來了個韓國瑜，他們覺得不錯，可以換人做做看的感覺。韓國瑜在沒錢沒資源下，居然能打動以前傳統國民黨的支持者，和中下階層的人和台商，紛紛指名要把捐款捐給韓國瑜，就知道韓國瑜在高雄真的有打動人心。

最後，黃敬平指出韓國瑜在高雄真沒資源，但是韓國瑜竟能讓人感到「無所不在」。看看現在高雄市民進黨市議員候選人們就知道，有的市議員在廣告看板貼出支持韓國瑜就是支持習進平的口號，還有的不斷去揶揄，去消遣、去酸韓國瑜。這些想抹黑韓國瑜的手段，不僅無形中幫韓國瑜解套，更幫韓國瑜打出另類的廣告。民進黨一直不斷強調韓國瑜，更顯韓國瑜的無所不在。

(中時電子報)