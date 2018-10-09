南投新幽谷祕境 魚池鄉「向天圳」假日引人潮

2018年10月09日 11:20 中時 沈揮勝

魚池鄉東光村向天圳溪谷，山景美、水清澈，還有重量級歷史土木史蹟、發思古之幽情；但社區民眾建議，還是要有在地人帶路導覽比較安全。（沈揮勝攝）

向天圳溪谷攔砂壩池，水深及膝，成了小朋友戲水天堂。（沈揮勝攝）

武界引水隧道之隧橋「向天圳」壯觀美麗。（沈揮勝攝）

向天圳一景。（沈揮勝攝）

《中國時報》記者在20年前，以水彩描繪、記錄向天圳。與前一圖比較，清楚顯示當時建築體上並未加設大型水管。（沈揮勝寫生畫作）

日據時代，日本當局擬利用日月潭水發電，築壩增其蓄水量，並從濁水溪上游開鑿1條15.12公里長的武界引水隧道挹注水源；該隧道僅在魚池鄉東光村一小段跨越溪谷、名為「向天圳」的隧橋露出地表，其露頭處山景壯觀美麗，鄉親稱它「幽谷祕境」！

向天圳所跨越的木屐欄溪，水質清澈冷冽，每年6月到10月的假日，都吸引不少民眾前來戲水；絕大多數是在地人，少數則是附近鄉鎮的慕名客。魚池鄉公所及東光社區發展協會為維護環境、水源與安全，除樹立標示牌提醒，社區志工也常到現場解說和關注。

隨著野外踏青活動逐年興盛，向天圳溪谷知名遠播，這幾年遊客明顯增加，以往假日常態約30、40人，目前動輒破百，且逾半是外地人。社區協會除重申提醒環境維護，也呼籲要留意雷雨、山洪等較難掌握的天候或環境變動。

住所離該圳最接近的施光和、施力嘉父子說，1934年啟用通水的武界引水隧道及向天圳已經80多歲了，設施裡外在台電和社區的管理和關注下維護得很不錯。雖然溪谷美、水質清澈吸引人，但還是建議外地遊客若要造訪，應透過社區協會或附近農場導覽才安全。

施光和指出，武界引水隧道、向天圳等大型水利工程深具歷史價值；其南側、西側分別為標高2000多公尺的水社大山與大尖山，生態極其豐富；溪流上游還有美麗神祕的翠林瀑布，但因溪谷溼滑、山路錯雜，需由在地解說員帶路以防迷途意外。

(中時 )