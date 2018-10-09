高雄》義勇軍自製「韓國瑜 幫我回家」影片超催淚 哭暈北漂族

2018年10月09日 10:48 中時電子報 邱文秀

最近還有一位Hsu Dr.在Youtube上幫韓國瑜剪接一部「韓國瑜～幫我回家」短片，呼籲北漂族返鄉投票改變現況。(截圖自Youtube)

窮到發慌

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前上節目受訪問，提到這次選戰坦言國民黨沒錢，內部組織更是比自己的腎臟還虛，千瘡百孔。雖然沒錢製作廣告，網路上卻紛紛出現義勇軍幫韓國瑜製作影片，其中一則「韓國瑜～幫我回家」，配上張信哲演唱的《親愛的小孩》，點閱已近16萬，逼哭一群北漂族，有人上班前哭到不能自己，有人說一年份的眼淚都流光了，比韓劇還催淚。

高雄市長候選人韓國瑜他多次受訪提到這次選戰國民黨沒錢，也是第一次遇到國民黨選舉沒錢，也沒有什麼運作系統，並說過「現在國民黨的基層組織，比我腎臟還虛」。但他仍形容自己是快樂的鞋匠，「如果你想維持現狀，可以選陳其邁；如果你想要改變，就選韓國瑜」。

雖然沒錢製作選舉看板、廣告，但網路上卻出現許多義勇軍自動為韓國瑜幫忙，例如說唱歌手Daddy Chang張殿昀幫韓國瑜製作多首rap神曲。

最近還有一位Hsu Dr.在Youtube上幫韓國瑜剪接一部「韓國瑜～幫我回家」短片，呼籲北漂族返鄉投票改變現況，雖然旁白十分生硬，但配上張信哲演唱的《親愛的小孩》，以及其中一幕「知道你要回來，阿嬤趕快擦床」的畫面等，逼哭一票北漂族。

Hsu Dr.原本的帳號名稱是「民進黨工」，他回應留言時表示因為2016年做了最後悔的事票投民進黨，因此用此id想要民進黨深綠支持者能看到影片，改變觀念。

約9分鐘的影片先從父母在鳳山經營小吃的青年開始，因2016年後生意一落千丈，他只好外出找工作，但高雄職缺不是臨時工就是保全薪資低，他因此到325公里外的台北，十分想念爸爸的魚丸湯跟媽媽的肉燥飯。

影片下的留言目前已750多則，網友留言「觸動人心 感動民心 高雄花20年搞成著樣還有臉出來選 真是無恥近乎神勇﻿」、「退伍後 曾經北漂台北借宿同學家的我 看了 一直哭 一直哭﻿」、「我在東京，一早看著影片流淚，希望高雄能變天，翻轉台灣的政治風氣」、「女兒今年大學畢業，再高雄找到一份工作22k,心中一直希望她到北部發展找到更好的工作，但矛盾的心情卻一直在，因為我也希望她留在家鄉」。

「看兩次兩次都哭😭」、「看著看著讓我這北漂二十幾年的老大男人哭了﻿」、「我不是高雄人，1124我投完票就要去高雄，我想去見證歷史性的一刻。﻿」、「男兒有淚不輕彈...只是未到傷心處﻿」、「我不是北漂我都看了替你們北漂的落淚。其實是替我們台灣人落淚。」、「天快亮了，早上還要上班，躺在床上看著這影片，哭得不能自理，有誰跟我一樣的...﻿」、「小心某陣營的美工把你影片中的青年弄得眼睛流血，然後說是韓國瑜做的哈哈哈﻿」。

(中時電子報)