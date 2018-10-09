鹽水消防分隊廳舍落成 市議員爭取道路翻修

2018年10月09日 11:45 中時 莊曜聰

鹽水消防分隊廳舍採合院式、斜屋頂設計，融入在地橋南老街風格。(莊曜聰攝)

新廳舍前道路較為狹小，大型車輛出入恐不便，市議員張世賢建議市府應改善及拓寬道路。(莊曜聰攝)

台南市消防局第一大隊鹽水分隊的廳舍新建完成，9日舉行落成啟用典禮，由代理市長李孟諺親自主持，包括立委黃偉哲、陳亭妃及市議員蔡育輝、張世賢、趙昆原、賴惠員等人都到場參加，新的廳舍啟用後可增強防救災需求，還有消防訓練塔的設計，可提供動態消防體驗，結合校園及民間單位，進行防災教育及消防體驗。

南市消防局長李明峯表示，鹽水消防分隊位於鬧區的原址已經有28年歷史，因老舊狹窄，加上消防裝備及大型車輛的增加，空間不敷使用，因此爭取分期分年編列3800萬預算選址新建，經過3年時間終於完工。

鹽水消防分隊新建廳舍為地上3層RC建築，建物規畫融入鹽水地方特色，採合院式、斜屋頂設計，與橋南老街形式互相呼應，消防訓練塔外型則有蜂炮塔的概念，車庫可容納5部各式消防車輛；這也是今年度繼佳里、關廟後，第3處新、重建完成的廳舍，年底前永康區的大橋分隊也將完成新建工程，增加消防救災救護動能。

市議員身兼台南市義消總隊副總隊長的張世賢在致詞時表示，鹽水分隊廳舍嶄新，但出入的道路寬度僅4.5公尺，鄰近還有一些住家，緊急出勤勤務時不甚方便，加上大型車輛對道路負擔大，希望市府能優先整修道路，再設法徵收拓寬，顧及消防人員及民眾安全。

(中時 )