雲林》雲林副縣長指張麗善「蒜」計兒子公司提告

2018年10月09日 10:47 中時 許素惠

雲林副縣長丁彥哲在臉書發文指出，雲林縣長參選人張麗善兒子張席維是蒜商，今年3月本土蒜頭尚未大出，張便大動作開記者會說蒜價會崩盤，強烈質疑張為兒「蒜」計。張席維9日上午到雲林地檢署按鈴控告丁誹謗。丁則強烈，他只是陳述事實，完全沒有侮辱。

丁彥哲發文：「雲林是蒜頭產地大縣，3月時本土蒜還沒開始大出，卻看見張麗善大動作開記者會指蒜價會崩盤，看似帶上捍衛的面具，那麼，張麗善喊蒜頭崩盤的動機究竟為何？看看以下端倪」。

「經濟部商業登記資料顯示，『詠X』公司資本額6000萬，以收購蒜頭加工為主要業務，其中擁有股分數1萬1000股為公司持股第二高且擔任監察人的張席維。對照一下，張麗善的競選連絡人正是她親生兒子『張席維』？！請問這兩位張席維是不是同一人？如果是，請問張委員這是什麼『蒜』計？」

張席維認為該發文已經損及他個人及公司名譽，因而提告誹謗。

張席維表示，丁彥哲的發文是對在地黑蒜業者的不實指控，讓他們多年為雲林農業找出路的美意蒙上黑影，也讓他們感到心寒，身為地方行政官員，竟能如此傷害一個為雲林農業盡心力的公司。

丁彥哲強調，他全文引用經濟部相關資料，陳述事實，只是就疑問部分就教張委員，沒有謾罵侮辱，何來誹謗？

(中時 )