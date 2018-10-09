桃園》陳學聖嗆聲：當選市長就勒令觀塘案停工

2018年10月09日 10:49 中時 周毓翔

觀塘中油第三天然氣接收站案昨天在環評大會上由官派主導強勢通過，國民黨團今開記者會抨擊民進黨昨是今非。國民黨桃園市長參選人陳學聖更放話，如果他當選桃園市長，不會發開工許可，會立即勒令停工，「如果經濟部敢賭政治風險，就在桃園來一場大豪賭吧！」

陳學聖說，昨天環評委員會因為行政干預介入，粗暴地通過觀塘案，讓桃園人覺醒了，為什麼已經通過環評的深澳電廠可以不做，好好的藻礁卻要被犧牲，難道是因為政治算計、選票考量，他質疑就是為了民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情而犧牲藻礁。

陳學聖說，桃園市已經有7座電廠，承擔許多國家的發電跟空汙負擔，現在又要興建天然氣接收站，要桃園繼續乘載台灣的空汙。他已經在今天早上向桃園市政府提出集會遊行，這個禮拜天下午要為藻礁抗議，「我們不要空汙，鄭文燦背叛桃園，出賣桃園！」

藍委呂玉玲表示，環保署副署長詹順貴昨辭職下台，下午觀塘案環評就通過，這就表示詹順貴事先就知道結果，才不願意背書，也是對政府的無聲抗議，甚至在辭職聲明中提到很多人，就是不提賴清德，顯示賴清德就是觀塘案通過的「主導者」。

藍委陳宜民則指控賴清德公然用政治力介入環評程序，環評制度名存實亡，民眾應該看清並予譴責，因此下周將邀請環保署針對環評法修法期程，以及如何確保環評程序公正獨立，要求環保署長李應元來立法院專題報告。

(中時 )