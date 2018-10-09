花博展區唯一百貨公司 周年慶狂拋破盤驚喜

太平洋百貨豐原店27周年慶推出美人魚滿額禮及來電禮。（王文吉攝）

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太百豐原店獨家設計美人魚「時尚甜心巧提包」，刷國泰世華滿500元就可獲得。（王文吉攝）
美人魚為太百豐原店代言人，周年慶期間設計托特包、冷氣毯、自動直傘、皂香組合等多款美人魚貼心禮。（王文吉攝）
太百豐原店周年慶期間化妝品滿3000送300，配合信用卡，總回饋最高可達16％。（資料照片）
化妝品專櫃於周年慶期間打出超值優惠，吸引許多女性消費者掃貨。（資料照片）

遊花博逛百貨血拚！台中世界花博展區唯一百貨公司「太平洋百貨豐原店」，國慶日推出周年慶暖身活動，開放6天加碼預購，18日起周年慶期間推出驚人優惠，包括化妝品滿3000送300、電滿萬送千，16大銀行加碼送及超強回饋，總回饋高達16%，業績目標瞄準4.5億元，要比去年同期成長10％，花博期間持花博卡，還可享1次消費吉利卡點數2倍送。

美人魚鐘27年如一日，每到整點現身報時，是許多豐原人的美好記憶，配合周年慶，美人魚帶來超多貼心卡友禮。總經理張再春宣布，27周年慶將於10月18日至11月11日盛大展開，首4日有雙重卡友來店禮，刷國泰世華滿500就可獲得輕巧大容量的「時尚甜心巧提包」，吉利卡友消費滿千就能獲得滿額禮「好暖和冷氣毯」。

此外，周年慶期間週週來店都有禮，憑吉利卡只要加價或消費滿額就能獲得獨家美人魚實用自動直傘、Himalaya純天然皂香組合、美人魚家鄉地墊等，5樓持兒童卡消費累計滿2千5元，還可兌換超可愛的造型拼圖。

周年慶期間驚人優惠包括：化妝品滿3000送300、全館1-7F滿5000送500、7F集雅社家電滿萬送千、喬山滿5000現抵700、康是美及無印良品MUJI滿3000送300、OSIM滿5000送500外。

預購期及首4日折扣給得更豪爽，持吉利卡加碼滿30000送600/50000送1500，化妝品區刷國泰獨家滿8000再加送100，吉利卡友刷國泰更有高額100000送3000，總回饋高達16%。

(中時 )

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