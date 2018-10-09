國民黨「3個太陽」角逐2020？前省議員分析：他最有利

國民黨主席吳敦義（前左）和前總統馬英九（前右）。（圖／本報資料照，趙雙傑攝）

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中時電子報
李俊毅/綜合報導

前國民黨籍台灣省議員、前無黨籍台灣省諮議員陳進祥9日接受媒體訪問表示，對於藍營「三顆太陽」競逐的問題，誰該代表藍營角逐2020大選？陳進祥說，馬朱吳三人搶初選，三個人沒有撿便宜心態，因國民黨仍以全民調決定2020人選下，吳反而獲利。

據《中評社》報導，陳進祥說，馬、朱、吳並非等2018全面勝選才選2020，18年與20年兩場選舉是兩回事，若國民黨2018大勝當然最好,如此對現任黨主席吳敦義會有利，若是大輸，縱使國民黨縣市長席次沒進步，吳敦義2020還是很有機會，是因為有黨內程序。

陳進祥分析指出，想搶總統大位，要注意2020還有統獨議題，畢竟和2018地方選舉是不同的，他並舉綠營桃園的鄭文燦拚連任為例，桃園選民會分裂投票，可能潛在因素是市長不夠綠、選民也不夠綠，選民是把選票投給鄭文燦的政績，地方選舉跟大選很不一樣。

至於媒體追問，國民黨2020大選，朱立倫會不會比較有贏面？陳進祥認為，國民黨2020初選一定是全民調，若本土派的吳敦義與王金平結盟，在馬與朱都是外省的因素下，馬王心結不可能化解，在外省票分散給馬朱下，吳敦義自然比較有贏面。

他文末總結認為，國民黨要認真檢討，今天民進黨有執政包袱，選民卻看不到國民黨給人的希望。

(中時電子報)

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