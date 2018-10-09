批非核政策獲深綠醫界共鳴 台大醫王明鉅：驚訝又開心

2018年10月09日 10:55 中時電子報 徐秀娥/綜合報導

一年寫下10餘萬字批非核文章，連鐵板一塊深綠醫界也起共鳴！在期待以核養綠公投是否成案前，台大醫學院教授王明鉅表示，自去年815大停電後，公餘時間投入研究台灣能源政策並在臉書發聲，他驚訝於為文引起醫界老中青的關注，也開心對台灣未來數十年最重要的能源問題得到更多人重視。

王明鉅日前在臉書上表示，幾個月前，他開始密集地寫有關能源的文章，對台灣的能源問題，從台灣獨特的用電需求，在考慮該使用哪種能源時要考慮的成本、環保、健康、穩定性、使用安全、廢料處理、碳排放與全球暖化、甚至連國家安全與穩定來源，寫了很多很多的文字。

王明鉅深知，臉書是個「同溫層」聚在一起的社群媒體，他完全沒有把握到底有沒有人在看。但近來在不同場合，所得到的迴響遠超過預期。

一個星期前，在專業相關的醫學會會場上，許多年輕的麻醉科醫師都上前向他致意，不但支持他所寫的許多意見，而且非常佩服他，敢冒著「被查水表」「被封臉書」的危險說真話。

還有一個場景是在醫院的美食街，碰到已經退休好久的老學長老教授對他說，「王醫師，我們同班同學的Line群組，都在傳你寫的文章，大家都在討論。」並當面問他，「你能保證核能電廠百分之百一定安全嗎？」

這些70多歲的台大醫學系老學長，在這群絕對深綠的老醫師LINE群組裏面，會有人分享他的文字且引起討論，還讓這位老學長當面問核能的問題。對此，王明鉅很開心也受竉若驚。

當然，同學也給予王明鉅最直接的回饋。好多位同學都說常常看他的臉書，而且大家的接受度遠高於預期。

王明鉅說，寫能源文早雖然又累又辛苦，但能被最無法接受他想法與理念的醫界中老、中、青三群人關注，開始討論與思考這個對全台灣所有人都很重要的問題，他都很開心。

他也希望，「廢除電業法95條之1，亦即114年停止核能發電」的公民投票案，下星期中選會能依法行政辦理，雖然他實在不敢有太多信心。他期待地說，11月24日所有台灣公民和自己有機會行使複決權。

(中時電子報)