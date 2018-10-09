國慶前夕 親民黨發短片籲「放下對立」

2018年10月09日 10:58 中時 季節

在國慶日前夕，親民黨正式發布一支動畫短片，表示，自2000年以來，每經歷一次選舉，就感覺到整個社會、族群被撕裂一次，18年下來，台灣社會已經禁不起這樣的折騰，台灣需要大家放下對立、務實合作，共同創造新的動能，才能使台灣繼續前進。

親民黨指出，這一、兩個月來，由於九合一選舉的腳步逐漸逼近，各種攻擊、謾罵、假新聞、假議題紛紛出籠，各政黨及其候選人好像為了贏得選舉，可以不擇手段？！甚至對於候選人的人格都可以輕易抹黑，這種惡質的選舉文化，令人感到憂心。

親民黨從創黨之初，就希望發揮中道、理性的力量，冀求朝野政黨在進行民主競爭的同時，也能提升台灣的國際競爭力。然而，過去18年來，顏色的切割、統獨的大戰，使得臺灣卻困在層層切割的泥沼當中。

因此，親民黨藉著年底九合一選舉之際，繼「方圓之間成就台灣」之後，再度製作這一支動畫短片，希望在國慶日前夕，呼籲各界放下對立，一起努力，親民黨願意扮演齒輪的角色，讓方正堅定的真理，與圓融合作的動能整合起來，讓台灣再次轉動，找回台灣人的價值、自信與驕傲。

影片時間長度為50秒，當中的文字如下：

過去20年來，台灣政治的主題就是切割，

統獨一刀、世代一刀，

歷史的恩怨，選舉的輸贏，

讓美麗的台灣，碎裂成一地的馬賽克，

什麼事都做不成，困住了自己!

但是，世界其他國家，不會因為我們的怨嘆而停止進步。

台灣，需要少點內耗與計較，多點寬容與信任。

努力讓方正堅定的真理，與圓融合作的動能整合起來。

親民黨希望成為帶動台灣的齒輪，

用中道、理性的力量，

串起台灣人的活力，

讓台灣再次轉動，

找回台灣人的價值、自信與驕傲。

(中時 )