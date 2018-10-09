原民生從8萬增加到14萬 原民教育成果展周六登場

教育部和原民會本周六、日在台北華山園區舉行「原住民教育成果展」。（教育部提供）

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過去20多年來，原住民學生從8萬人成長到14萬人，教育部與原住民族委員會，將共同於本月13日（周六）、14日（周日），假華山1914文化創意產業園區辦理「原住民族教育成果展」， 呈現原住民教育的生命力。

根據統計，原住民學生人數自87學年度約8萬人，成長至106學年度近14萬人；在原教經費方面，其法定比率也自過去的1.0％，逐步提升至現在的1.9％，近5年來增加約10億元預算，107年已達47.3億元，以專款專用方式推動各階段原教事務。

在教育體制方面，88年成立第1所高中原住民藝能班（國立關山工商）、90年在大學成立第一所原住民族學院（國立東華大學）、105年成立第一所原住民族實驗學校（台中市博屋瑪國民小學），逐步發展以民族需求為核心之教育體制。

在支持體系部分，102年教育部設立原住民族及少數族群教育科，專責推動相關工作、106年首設5個大專校院區域原住民族學生資源中心，支援原住民學生輔導事務、同年亦於國家教育研究院成立原住民族教育研究中心，推動長期的原教研究、107年更建構族語老師專職化，穩定人才來源，深耕文化傳承。

教育部與原民會本周六、日將舉辦「原住民族教育成果展」，以「原教深耕‧原力傳承」為主題，展出實驗教育、高中原住民藝能班、大專校院原住民專班、原住民族學生資源中心、族語教學及原民沙龍等六大主題區；室外展區部分，則安排原住民族創作表演，以及部落手工藝的現場實作體驗，展現原住民族文化的生命力與美學藝術。

教育部表示，本次「原住民族教育成果展」，除有靜態呈現外，更以互動方式展出精彩成果，例如：原住民族實驗學校-屏東縣長榮百合國小呈現工寮搭建實作的動態歷程、高中原住民藝能班-國立關山高級工商原住民學生大型織布作品、大專校院原住民專班-世新大學數位多媒體設計學系原住民專班學生結合原住民保育觀念及狩獵文化設計的桌遊作品。

(中時 )

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