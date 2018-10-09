花蓮》吉安鄉農會多元運用醃製研習 婆媽歡聚一堂

花蓮縣長參選人徐榛蔚（左）前往吉安鄉農會醃製研習會場致意時，不少婆婆媽媽拉著她聊天。（范振和攝）

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花蓮縣長參選人徐榛蔚（左）由吉安鄉農會總幹事張德奇（右）陪同，逐桌與家政班員親切互動。（范振和攝）
吉安鄉農會醃製研習，會場大爆滿，大家對手工醃製豆腐乳興致高昂。（范振和攝）
吉安鄉農會推出醃製研習活動，講師莊秋梅（右）指導學員如何調製香蕉、鳳梨。（范振和攝）

吉安鄉農會9日上午推出多元運用醃製研習，家政班員歡聚一堂，婆婆媽媽看到縣長參選人徐榛蔚，直誇是「花蓮的好媳婦」，婆婆媽媽們紛紛拉著她聊天拍照。

客家人擅長醃製品，吉安鄉又是客家大本營，吉安鄉農會總幹事張德奇決定推出多元運用醃製研習，現場立馬大爆滿，講師莊秋梅調教如何製作果香豆腐乳，她拿出非基因改良豆腐塊，表示前一天要先用熱水煮豆腐塊半小時放涼，再取用鳳梨、香蕉切絲，拌米粕及貳砂糖均勻攪拌處理。

莊秋梅示範每個步驟後，不忘叮嚀要時常把瓶罐倒過來搖晃，讓米醬分布均勻，學員依樣畫葫蘆，此時，國民黨提名的縣長參選人徐榛蔚、鄉長參選人游淑貞、吉安村長參選人田秀鳳等多人，先後到場致意，現場頓時響起熱情歡呼聲，熱鬧極了。

徐榛蔚指出，多餘農特產品何去何從？醃製加工是值得推展的路徑，也可讓農村婦女習得一技之長，歡聚一堂又能培養好心情，快樂回家做飯煮菜，可讓家庭更和樂，她發願要打造花蓮成為「安心、放心、開心」的舒適樂活天地。

(中時 )

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