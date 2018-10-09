全球首見！台灣全面推動高齡友善城市 獲美協會讚賞

友善列印
中時
林周義

我國今年正式邁入高齡社會，有鑑於人口老化問題，衛福部於2010年開始推動高齡友善城市，3年內由1城市推展至22個縣市。美國退休人員協會近日發表2018年《高齡準備力與競爭力報告》，提及台灣由政府全面推動高齡友善城市為全球首見。國健署署長王英偉表示，此國家報告的發布，提升了台灣的國際能見度。

為探討各國在高齡的因應方式，美國退休人員協會與美國辦理「高齡化準備與競爭力計畫」，2017年先針對美、加、日、韓及中國大陸等12國完成第一階段報告，並於2018年邀請人口數在2500萬以下的10國，如台灣、紐西蘭、新加坡等，進行第2階段報告，並在9月25日發布於世界經濟論壇永續發展影響峰會。

王英偉表示，以往針對高齡政策的國家報告，多以高齡化問題及負擔為切入點，此報告則聚焦於潛在的機會、關注國家對於高齡化社會的態度與政策方針、民間和基層如何協力，及科技運用等創新做法，台灣也藉此提升了國際能見度。

報告指出，台灣除達成全民健康覆蓋，也因2014年公布的失智症防治照護政策綱領暨行動方案，成為全球第13個有失智症政策的國家。而2018版，更納入一系列的綜合措施，除提高大眾對降低失智風險的認知，也改善診斷與治療。

該報告也提及台灣所推動的高齡友善健康照護機構認證。國健署表示，此認證計畫為政府發起的全球首例，透過綜整世界衛生組織的高齡友善健康照護原則，及健康促進醫院標準來制定。目前已有90％的受訪老人感到滿意。

至於高齡者的數位科技運用，台灣則仍有進步空間。國健署表示，近年政府在各鄉鎮市區設置數位機會中心。如荷蘭、挪威、新加坡等其他國家，台灣也將加強研究機構和企業的合作，並致力改善高齡者的數位技能，確保高齡者受益。

國健署表示，此項國家報告依據各國政府發布數據，以及產官學研單位人員訪談所蒐集，完整內容可至國健署網站，或美國退休人員協會網站下載。

(中時 )

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