獨》高通案和解內幕 公平會前委員張宏浩疑：有人跑票

2018年10月09日 11:35 中時 李宜秦

立委吳志揚昨在經濟委員會上指出公平會前委員顏廷棟、張宏浩辭職時間，正好是公平會決議與高通和解的日子，吳志揚質疑兩人是因見大勢已去、只好離職，對此張宏浩表示「不否認」，他指出當初決議分明是4：3同意處分，後來卻突然決定和解，是否有人改變立場？耐人尋味。顏廷棟則說「獨立不等於秘密」，支持立法院調查高通案。

立法院昨召開經濟委員會，邀請公平交易委員會主席黃美瑛列席報告並備詢。立委吳志揚表示，兩位因不滿高通和解而辭職的前委員顏廷棟、張宏浩的離職時間，正好是公平會決定向法庭表示準備展開與高通和解案的訴訟程序，時間點巧合到令人起疑。

對於立委莊瑞雄所說「張宏浩只是要回去教書，沒有被逼辭職的疑慮」，張宏浩澄清「沒有授權任何人為自己發言」，同時表示「不否認吳志揚所言」。

張宏浩表示，5月9日當天的確有開會討論是否要同意與高通和解，然而在這之前都是以4：3合議處分高通，包括顏、張、主委與副主委都同意，到此日卻突然決定和解，是否代表有人跑票或改變立場？而改變立場的原因又是什麼？耐人尋味。

而黃美瑛昨在質詢時回應立委「顏、張（辭職時）沒有反對」，對此顏廷棟、張宏浩一致表示「怎麼可能沒有反對」，顏廷棟表示「我就是不想幫違法行為背書才辭職，怎麼可能不反對？」

另外昨日立委陳超明要求成立專案調查小組，卻被黃美瑛以「公平會為獨立機關，依法不可公開會議內容」拒絕。顏廷棟批評「主委根本避重就輕」，他指出獨立機關與祕密是兩回事，獨立機關是超越黨派行使相關職權，然而當獨立機關遇到需要公開的資訊時也不得守密，「否則就是獨裁，不是獨立」。

顏廷棟進一步表示，立法院身為監督機關，當然有權利啟動調查權，黃美英卻公然拒絕立法院的監督，是「剝奪立院應有的權利」，他舉例「法院也是獨立審判，但卷宗都能調閱，為何公平會不行？」

張宏浩也說，黃美瑛所說的「沒有會議記錄」是不實發言，每場會議都有錄音存證，甚至到如今和解書也沒有公開，讓人強烈懷疑是否和解書與新聞稿內容不同？

(中時 )