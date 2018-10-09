一件針織外套賣60萬 Loro Piana究竟藏了什麼料

Loro Piana為慶祝小山羊喀什米爾產品上市十週年，特推出全新限量系列女裝，模特穿白色高領麻花針織毛衣7萬9400元、白色短外套58萬3900元。（Loro Piana提供）

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Loro Piana與內蒙古阿拉善山區當地牧民緊密合作，將每年採得的2000公斤頂級羊絨，製成珍貴稀有的小山羊喀什米爾布料。（Loro Piana提供）
Loro Piana趁特別時刻，將於10月13日起在台北101購物中心舉辦「純淨之丘 臻然極境」十週年誌慶概念展，圖為此展於香港置地廣場舉行之情境。（Loro Piana提供）
Loro Piana「小山羊喀什米爾十週年誌慶系列」白色短外套，搭配貂皮內襯和可拆式栗鼠毛領，58萬3900元。（Loro Piana提供）
Loro Piana「小山羊喀什米爾十週年誌慶系列」白色高領針織毛衣，9萬1900元。（Loro Piana提供）

義大利高端奢侈品牌Loro Piana是富豪們裝低調的秘密，一件看似簡單的針織毛衣，就能輕易貼上近10萬元的標籤，搭配貂皮內襯和可拆式栗鼠毛領的針織外套，甚至要價近60萬元。其中的玄機，就在品牌傳承6代高級紡織品經驗下，所製作的小山羊喀什米爾布料中

產於內蒙古西部阿拉善山區的布料，出自當地山羊身上一種極為纖細的底層絨毛。因當地夏旱冬寒的嚴峻氣候，使得山羊為了有效禦寒長出雙層羊毛結構，在粗疏的披毛保護層下的，正是這種柔軟纖細的底層絨毛，每根纖維的直徑約落在13.5微米，比普通成年山羊喀什米爾還要再細10％左右。而小山羊喀什米爾之所以珍稀，是因為每隻山羊一生中只能在屆滿1歲前採集1次，且限於6月期間，當外層披毛自然掉落時採集，又每隻小山羊只能生產30公克的絨毛纖維，其稀有及採集過程之困難即可見一斑。

身為Loro Piana家族成員之一，身兼現任品牌副總裁的Pier Luigi Loro Piana，於90年代中期即獨具慧眼與牧民合作，積極投入長達近20年的布料開發過程，終在10年前將每年採得的2000公斤小山羊喀什米爾，製成即其珍貴的頂級面料，體現了品牌忠於挖掘優質原材料的完美主義。

為慶祝小山羊喀什米爾產品上市十周年，Loro Piana特藉此里程碑推出全新限量女裝系列，以白色為基調的3款針織單品，無一不凸顯了纖維純粹、柔軟、輕盈、保暖等特性。兩款高領毛衣以不同工序製成，運用粗細不同的麻花織法，營造出寬身束腰等不同效果，短版針織外套則搭配貂皮內襯和可拆式栗鼠毛領，用俐落線條描繪出永不過時的經典形象。

Loro Piana 更趁此特別時機，舉辦「純淨之丘 臻然極境」十週年誌慶概念展，預計巡迴全球7個城市，台灣也將繼米蘭、香港後，成為展覽的下一站，將自10月13日起至10月22日止，於台北101都會廣場盛大登場，並開放民眾免費參觀，近距離體驗奢華面料的魅力。

(中時 )

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