義大生實習優質 日「村瀨組」二度來台徵才

2018年10月09日 13:37 旺報 張國威

日本松本「村瀨組」株式會社二度來義大徵才，「應日系」系主任李守愛（右三）感謝該公司提供優渥福利和照顧。（義守大學提供）

長期與日本各界密切合作，加上學生暑假實習表現優良，義守大學再獲日松本「村瀨組」株式會社青睞，該會社社長村瀨直美等一行人於近日再來訪，擴大召募實習生，同時探訪在義大進修的派遣員。

村瀨社長除了對日前到公司實習的「生物技術與化學工程研究所」張雅婷表現給予肯定，更強調將增加義大實習生招募員額，他也在「應用日語學系」主任李守愛陪同下，訪視該公司派遣來義大華語文中心學中文的職員。

日前結束實習返台的「生化所」張雅婷特別出席歡迎社長，並表示在日本實習期間，「村瀨組」不僅提供住宿、零用金，也安排前輩帶她熟悉工作環境、實際到工地現場觀摩，讓她充分體驗日本職場生活；而參與面試的學生中，就有因聽聞張雅婷經歷，對赴日實習心生嚮往的「生化所」學生。

參與面試學生各個著正裝出席，展現爭取實習機會的決心，「應日系」兩位分別曾至青森與帝京大學公費交換，以及一位剛從日航實習回台的學生均積極參與；李守愛主任除肯定學生們的態度，更感謝「村瀨組」對義大生提供優渥的福利和照顧。

看好義大教育品質，「村瀨組」更特別派員到義大「華語文中心」學中文數月，此行還特地至教室觀摩上課狀況，給予高度肯定。

(旺報 )