只管選舉？台大醫怒：天然軟便劑大斷貨 只剩含瀉藥的替代品

2018年10月09日 11:35 中時電子報 陳怡如、徐秀娥

全台500多萬便秘患者慘了。用來緩解腸道蠕動不佳的天然纖維軟便劑KONSYL（康賜爾散劑）全台大斷貨，只能改用含瀉藥成分的替代藥品，台大大腸直腸外科主治醫師黃約翰痛罵，含瀉藥成分的藥根本不能算替代藥，不知政府在做什麼。藥師公會全國聯合會政策執行長沈采穎批，衛福部的缺藥通報罰則過輕甚至沒罰則，形同具文。

根據台灣營養基金會統計，全台有525萬人有便秘困擾，台灣癌症基金會也曾進行民調，48%的上班族自承有排便問題。

台大醫院大腸直腸外科主治醫師黃約翰表示，上周收到院內通知，要求跟患者說明，將停開軟便劑康賜爾；他表示，康賜爾是從車前子外殼精製而成，屬無刺激性的純天然纖維素，可幫助便秘、腸燥症患者緩解症狀，由於另一款替代藥物NORMACOL（樂瑪可）含瀉藥，因此臨床上8成都會開康賜爾，如今康賜爾斷貨，患者只能被迫吃含瀉藥成分的替代藥品，不知道政府倒底在做什麼。

台安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠說，康賜爾幾個月前就已經斷貨，臨床只能開含瀉藥成分的樂瑪可，樂瑪可的瀉藥成分僅8%，比例不高，對患者的影響極微；但他也坦言，長期吃瀉藥還是會有依賴性。

藥師公會全聯會政策執行長沈采穎說，長期吃瀉藥會導致鐵、鈣吸收不足、腹肌無力，能不吃最好不要吃。

黃約翰說，一般人可能覺得差一點點沒有關係，可是真正的專家就會知道，差一點，就會差很多。衛生主管機關，應該以專家自許，而不是把自己降格為一般民眾來管理藥品。

進口康賜爾的幸生實業表示，去年5月美國製造商就已停止供貨，期間一直和對方溝通，但對方始終未說明斷貨原因及恢復供貨時程，直到兩個月前才通知換了藥品製造工廠，並在美重新上巿，但根據國內法令，變更藥品生產工廠必須重新查廠，並確認其生產藥品與之前品質相同，整個程序走下來至少要1年時間，甚至長達2年，因此目前也同步向食藥署申請緊急專案進口藥物。

食藥署說，幸安實業9月18日已通報缺藥，但考量國內還有替代藥品，因此未採取進一步的作為，另外業者也已提出專案進口申請，該署也會評估。

沈采穎痛批，目前食藥署公告的200多項強制通報缺藥的藥品，多為致命疾病用藥，且違反規定只是公布公司名稱、負責人姓名等資訊，再犯頂多罰款6萬到30萬，且為數眾多的慢性疾病用藥根不在強制通報範圍內，缺藥業者不通報只會被關切，亳無罰則，但卻可能降低慢性病患者的服藥服從性並提高死亡率，政府輕縱藥商，置民眾健康於不顧，實在太可惡。

(中時電子報)