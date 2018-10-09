337家特約廠協力 新北輔具服務再升級

2018年10月09日 11:37 中時 譚宇哲

身障者福音！新北市府今宣布「輔具超音速2.0」輔具服務上路，即日起新北市民只要符合長期照顧輔具服務及居家無障礙環境改善服務需求，便可到北北基桃337家特約輔具廠商購買或租賃府輔具，享有7成至全額補助，除大大減少經濟負擔，也省去以往請領補助款的1個月等待時間。

新北市輔去年推出「輔具超音速」服務，大大縮減民眾在申請輔具評估、等待核定後購買的時間，新北市長朱立倫今天上午主持「輔具超音速2.0」啟用儀式，宣布進一步透過特約輔具廠商協力，讓輔具申請者免等待、少負擔。

朱立倫表示，目前北北基桃已有337家輔具廠商加入特約服務，即日起符合長照輔具服務及居家無障礙環境改善服務需求的民眾，購買輔具不必再先全額自付，也不用檢附證明文件向市府請領補助款，只要與新北市府特約廠商購買或租賃，僅需自付最多3成費用即可，歡迎全國有意與新北市簽約之輔具廠商都向市府社會局申請特約。

新北市會局表示，去年起推動輔具超音速計畫，民眾經評估符合申請輔具資格後即可購買所需輔具，不用等待輔具核定公文後才能進行購置，截至今年6月止，已服務1萬3744人次；對於未符合申請規定而確有輔具需求者，也優先媒合提供二手輔具，有8634人次受益，提供1萬4467件輔具，幫助剛從出院返家的民眾立即獲取所需使用的輔具。

(中時 )