MLB》紅襪大爆發 16-1痛宰洋基聽牌

2018年10月09日 11:28 中時電子報 盧品青

洋基在美聯系列賽G3返回紐約主場，卻被紅襪狠狠修理了一頓！王牌先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)第4局失守，引發洋基全線崩潰，單局就被打7分，一度被打到10比0。終場紅襪16-1痛宰洋基，以2勝1負聽牌。

塞弗瑞諾前3局已經掉了3分，4局上他搞到無人出局滿壘之後退場，把爛攤子留給隊友。接替投球的藍斯林(Lance Lynn)一上來立刻被清空壘包，3分責失算在塞弗瑞諾頭上，藍斯林自己還保送1個上壘，總計被打4分。

藍斯林留下兩位跑者之後退場，接替的投手格林(Chad Green)再度被清空壘包，這局第一個安打上壘的霍特(Brock Holt)此時又站上打擊區，他這回居然揮出三壘打，紅襪10比0領先！

比賽進入第7局，洋基這時候差不多放棄了，觀眾也開始離場，但紅襪還沒停止追殺，最後3局又打了6分。霍特單場5打點，9局上的1轟更是讓他成為季後賽史上首位締造「完全打擊」的球員。雖然紅襪只有1轟，18支安打仍攻下16分，反觀洋基打線靜悄悄，全場僅5安。

慘敗的洋基將G4的先發重任交給老將沙巴西亞(CC Sabathia)，明日就是他們生死存亡的一戰。

(中時電子報)