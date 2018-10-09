MLB》紅襪大爆發 16-1痛宰洋基聽牌

紅襪隊馬丁尼茲擊出安打。（美聯社）

友善列印
中時電子報

洋基在美聯系列賽G3返回紐約主場，卻被紅襪狠狠修理了一頓！王牌先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)第4局失守，引發洋基全線崩潰，單局就被打7分，一度被打到10比0。終場紅襪16-1痛宰洋基，以2勝1負聽牌。

塞弗瑞諾前3局已經掉了3分，4局上他搞到無人出局滿壘之後退場，把爛攤子留給隊友。接替投球的藍斯林(Lance Lynn)一上來立刻被清空壘包，3分責失算在塞弗瑞諾頭上，藍斯林自己還保送1個上壘，總計被打4分。

藍斯林留下兩位跑者之後退場，接替的投手格林(Chad Green)再度被清空壘包，這局第一個安打上壘的霍特(Brock Holt)此時又站上打擊區，他這回居然揮出三壘打，紅襪10比0領先！

比賽進入第7局，洋基這時候差不多放棄了，觀眾也開始離場，但紅襪還沒停止追殺，最後3局又打了6分。霍特單場5打點，9局上的1轟更是讓他成為季後賽史上首位締造「完全打擊」的球員。雖然紅襪只有1轟，18支安打仍攻下16分，反觀洋基打線靜悄悄，全場僅5安。

慘敗的洋基將G4的先發重任交給老將沙巴西亞(CC Sabathia)，明日就是他們生死存亡的一戰。

(中時電子報)

NBA》球員夢不滅 波許：明星賽前… NBA》詹皇稱讚球哥是天生控衛 替…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。