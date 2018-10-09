蔡英文總統今早邀請巴拉圭總統阿布鐸視導演訓

2018年10月09日 12:38 中時 呂昭隆

為精進108年戰備任務訓練，第三作戰區指揮部依國防部仿真、實戰化指導，於今（9）日假航空特戰指揮部龍城營區指揮空軍、陸航、特戰及機動打擊部隊，採「實兵、全裝、實作」方式，執行「地空聯合作戰」演練；蔡英文總統特別邀請巴拉圭總統阿布鐸全程視導，由於阿布鐸是傘兵，也想看特戰部隊，因此，軍方安排他視導在601旅舉行的演習。

第三作戰區表示，這次實兵演練是模擬敵軍為奪取龍潭基地，運用其空軍、陸航及特工兵力，採空中攻擊、空機降，以及潛伏滲透等作戰方式，對基地指管中心，發起突襲作戰；而我軍部隊運用地區內空軍、陸航、特戰及機甲部隊等快速反應兵力，採地空聯合作戰方式，遂行反突襲作戰，確保基地安全。

此次操演整備期間，司令部編組相關單位先期輔導操演部隊完成各項前置作業，司令王信龍上將亦於任務直前視導操演指揮部工作指導，期使任務圓滿順遂。第三作戰區指出，操演內容包含攻擊軍先制攻擊及特攻襲擊、防衛軍空軍密接支援、陸航空中偵蒐與攻擊、地空突擊、火力制壓、機動掃蕩及規復陣地等課目；參演部隊官兵共計5百餘人，動用陸軍各式空中、地面武器及空軍主力戰機等6類62件主戰裝備參演。

第三作戰區強調，戰備訓練是部隊首要工作，期藉由操演，使幹部的用兵思維更為周延，各項戰術作為更符合實戰，提升作戰區內各部隊作戰能量；此外，本次操演更在既有訓練模式架構下，適切鏈結三軍聯合作戰機制，藉由演練培養合作默契，發揮三軍聯合作戰效能，達到克敵制勝、守護百姓安全之目標。

(中時 )