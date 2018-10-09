正妹索求無度 富商淪人肉ATM 2年狂噴5千萬

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

中部地區吳姓富商煞到方姓酒店妹，從此淪為人肉ATM！他每月給予20萬元贍養費，替方女買車還卡債，但方女索求無度，利用替父親還房貸、購屋、開美甲店等名義，繼續向吳男討錢，吳男2年下來總共狂砸4960萬元，才從愛情的陷阱中醒悟過來，檢方依詐欺罪起訴方女。

吳男2015年前往台中某間酒店消費，看上身材姣好、顏值超高的方姓女子，每月以20萬元包養方女，只要方女一開口，吳男就幫她幫她買車、還貸款、購屋、還卡債、買名表等，共計3458萬元，這筆錢方女辯稱是吳男同意贈與她，檢方採信方女說法。

方女在2016年5月至2017年2月間，分別藉口替父親還房貸，向吳男要500萬元，但實際上方父房貸僅298萬，方女中飽私囊202萬；後來方女向吳討1000萬元購屋，得手後便將這筆鉅款拿去買養老型保險，得逞2次後，方女食髓知味，再向吳男撒嬌想開美甲店，要吳男提供200萬開店資金，方女分成2張定存，存進自己帳戶。吳男指控方女騙他這三筆金額，加總共1402萬元

據自由時報報導，檢方認為，吳男與方女交往期間，給她每月20萬包養費、購買名牌包、台南市購屋一棟530萬及裝潢家電270萬、國際網購300萬、國購買小客車兩部379萬等…等總計3458萬元，是雙方你情我願贈與，不算方女詐欺不法所得。但檢察官認定方女騙取吳男1402萬元，依詐欺罪將她起訴。

(中時電子報)

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